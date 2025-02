Whiskyfun: Angus verkostet Whiskys der Dongwei Distillery

Das Schöne an Whisky ist – zumindest für viele Whiskyfreunde – seine schier unendliche Vielfalt. Es gibt immer wieder etwas zu entdecken, sei es in den klassischen Whiskyländern oder beim sogenannten World Whisky, der das Wasser des Lebens, das abseits der bekannten Whiskynationen produziert wird, umfasst.

China ist so ein Land, das noch nicht lange eigenen Whisky brennt, und immer mehr ins Interesse der Entdeckungsfreudigen rückt. Angus MacRaild, der gemeinsam mit Serge Valentin Whiskyfun befüllt, ist so einer, und heute bringt er uns den zweiten Teil seiner Verkostungen chinesischer Whiskys. Es geht dabei um die Brennerei Dongwei in der Hunan Province Provinz, die mittlerweile seit neuen Jahren produziert. Dort ist jeder abgefüllte Whisky mindestens sechs Jahre alt.

Die Verkostung ergibt fünf gute bis sehr gute Wertungen, und eine, die wegen ihres bewusst auf seifig produzierten Charakters (Angus fragt sich, warum um alles in der Welt man so einen Geschmack bewusst erzeugt, der seiner Meinung nach ein Tribut an Bowmore aus den 80ern ist) ganz und gar durchfällt:

Abfüllung Punkte

Dongwei (63.9%, OB, cask #C.01, 2nd fill barrel, bottled 2024, 106 bottles) 65 Dongwei (62.8%, OB, cask #C.15, bourbon, bottled 2024, 109 bottles) 88 Dongwei (62.8%, OB, cask #C.22, STR barrique, bottled 2024, 152 bottles) 85 Dongwei (66.9%, OB, cask #C.31, Mongolian oak, bottled 2024, 126 bottles) 84 Dongwei (62.3%, OB, cask #C.19, 1st fill bourbon, bottled 2024, 118 bottles) 85 Dongwei (63.3%, OB, peated, cask #C.28, ex-rye cask, bottled 2024, 146 bottles) 87

Importeur der Whiskys in Europa ist uns übrigens keiner bekannt, aber vielleicht ändert sich das ja in absehbarer Zeit – denn die Qualität scheint, wenn man Angus Glauben schenken darf, doch recht ordentlich zu sein…

Von der Brennerei selbst gibt es leider kein verwertbares Bild, hier aber ein Blick auf die Brennblasen, oder Teile von ihnen.