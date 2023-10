Im Whiskyplaza in Hamburg präsentierte die Loch Lomond Distillery in der vergangenen Woche ihre neue Abfüllung Steam & Fire. Stephan Ehmke, Geschäftsführer der Hanseatische Weinhandelsgesellschaft, und Brand Ambassador Sebastian Büssing führten hier durch den Abend und die Verkostung, Michael König sorgte mit dem Feuer seines Ofyr Grills für das leibliche Wohl. Unser freier Mitarbeiter Stefan Bügler schildert seine Eindrücke von diesem Event, und stellt Ihnen auch noch Kenny Woods vor, der seit über 45 Jahren Küfer ist und an diesem Abend dieses Handwerk demonstrierte:

Gastartikel Autor: Stefan Bügler

Wo Dampf ist, ist Feuer – der Launch des Loch Lomond Steam & Fire

Wo Dampf ist, ist Feuer. Dies bewahrheitete sich bei der Vorstellung des neuen Loch Lomond Whiskies Steam & Fire, in der immer wieder beeindruckenden Whiskyplaza in Hamburg, gleich auf mehrfache Weise.

Begrüßung durch Sebastian Büssing, Brand Ambassador Loch Lomond – copyright Stefan Bügler

Zuallererst sind Steam & Fire bei der Herstellung des Destillats ein wichtiger Bestandteil, für die bei Loch Lomond, die in Schottland einzigartigen Straight Neck Stills eine wesentliche Rolle spielen.

Der Protagonist des Abends, der Loch Lomond Steam & Fire, reifte zunächst in frischen Ex-Bourbon-Fässern, um dann in stark ausgekohlten Fässern weitere zehn Monate zu reifen.

Loch Lomon Stean & Fire und die Straigth Neck Still – copyright Stefan Bügler

Kurz nach der Destillation wirkt die Energie von Kenny Woods und seinen Kollegen. Kenny ist der Chef der hauseigenen Küferei. Seit über 45 Jahren ist er schon Küfer und seit 30 Jahren bei Loch Lomond. Rund 30 Fässer bereitet Kenny täglich für den Einsatz im Lagerhaus vor. Dazu braucht er natürlich Steam & Fire: für das Toasting und Charring der Fässer, insbesondere für die Fässer des Loch Lomond Steam & Fire. Dass er selbst Dampf hat und für sein Handwerk brennt, das demonstrierte er auf der Fleetterrasse der Whiskyplaza. Dort zeigte er, wie ein Fass zusammengesetzt, aber auch wieder auseinander gebaut wird. Die präzise Arbeit von Kenny weiß sicher jeder zu schätzen, der einfach kläglich am Abend beim Versuch versagt hat die Fassdauben selbst zusammenzusetzen.

Kenny Woods, Chef der Küfer bei Loch Lomond – copyright Stefan Bügler

Die Werkzeuge, die Kenny benutzt, hat er von seinem Vater übernommen und sind geschätzte einhundert Jahre alt. Während sich die Stahlklingen zur Fassbearbeitung schon einige Zentimeter abgenutzt haben, ist der alte Hammer immer noch voll da. Kein Wunder also, dass Kennys Hammerschläge laut durch die Hamburger Nacht halten, so als würden Pfähle in den Fleetschlick gerammt.

Der 100 Jahre alte Hammer von Kenny Woods – copyright Stefan Bügler

Über ordentlich Dampf verfügt auch Stephan Ehmke, Geschäftsführer der Hanseatische Weinhandelsgesellschaft. Seine Firma nimmt als Importeur der Loch Lomond Whiskies in Deutschland die Schlüsselposition für den hiesigen Vertrieb ein. Stephan brennt für Marken mit handwerklichen Produkten, Individualität und Authentizität. Das ist er bei Loch Lomond aufgrund der großen Vielseitigkeit der Brennerei genau richtig. Master Blender Michael Henry tut sein übriges um den Charakter der verschiedenen Rohbrände und schließlich der Whiskies herauszuarbeiten. Bei der San Francisco World Spirits Competition wurde dies mit der Auszeichnung „Most awarded Distillery“ honoriert.

Stephan Ehmke verkostet den Steam & Fire – copyright Stefan Bügler

Somit sorgt also Stephan dafür, das Loch Lomond Brand Ambassador Sebastian Büssing die Geschmackswelten der Brennerei in Deutschland präsentieren kann – mit Steam & Fire – was in der Whiskyplaza sehr persönlich und individuell in kleinen Gruppen geschah.

Brand Ambassador Sebastian Büssing führt durch das Tasting – copyright Stefan Bügler

Das an diesem Abend auch für das leibliche Wohl gesorgt wurde ist klar. Verantwortlich dafür war am Abend Michael König der mit den Finessen und des Feuers seines Ofyr Grills die Aromen von Gemüse, Fleisch und Früchten herausarbeitete – auch mit Hilfe des Loch Lomond Steam & Fire. Perfekt ergänzt wurde er dabei von Whiskyplaza Küchenchef Sebastian Stobinski, Das Essen war natürlich, einfach, köstlich.

Michael König (r.) und Sebastian Stobins am Ofyr Grill – copyright Stefan Bügler

Die Klammer um das sehr gelungene Loch Lomond Steam & Fire Event setze das Team der Whiskyplaza um Björn und Verena, das mit viel Dampf und Feuer dafür sorgte, dass die Gäste immer eine feuchte Zunge hatten. Zudem begeisterten sie mit verschiedenen Loch Lomond Cocktails – mit Volldampf ging es in die Nacht!

Mit Volldampf in die Nacht: Sebastian Stobinski und Michael König – copyright Stefan Bügler

Die Loch Lomond Whisky Range – copyright Stefan Bügler

Immer wieder beeindruckend – Die Whiskyplaza in Hamburg – copyright Stefan Bügler

Kenny Woods löst den Fassring – copyright Stefan Bügler

Kenny Woods zerlegt das Fass – copyright Stefan Bügler

Kenny Woods schwingt den Hammer – copyright Stefan Bügler

Kenny Woods und die abgenutzten Klingen – copyright Stefan Bügler

Michael König am Grill – copyright Stefan Bügler

Dem Feuer entsprungen – natürlich, einfach, köstlich – copyright Stefan Bügler