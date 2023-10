Gewinnen Sie ein komplettes Set der neuen Octomore 14.1, 14.2 und 14.3 von Bruichladdich – Torf mit viel Geschmack!

Darauf freuen sich Whiskyliebhaber jeden Herbst aufs Neue: Die Destillerie Bruichladdich veröffentlicht die neuen Octomore-Abfüllungen, die so viel mehr bieten als nur kräftigen Torfrauch – und auf unser fast schon traditionelles Gewinnspiel, in dem wir dank unseres Gewinnspielpartners und Octomore-Importeurs Eggers & Franke gleich ein komplettes Set der neuen Abfüllungen verlosen – diesmal den Octomore 14.1, Octomore 14.2 und Octomore 14.3 – ein wertvolles Whiskypaket für Kenner und Genießer, das wir noch dazu um die passenden Nosing-Gläser ergänzen!

Das Schöne an den Octomore-Abfüllungen: Obwohl sie wahre Torfmonster sind, bieten sie doch weit mehr Geschmack als bloße Rauchigkeit. Octomore nennt es „The Impossible Equation“, also die Gleichung, die eigentlich nicht lösbar ist. Ist sie aber doch, wie die Abfüllungen auch in diesem Jahr beweisen.

Hier mehr Infos zu den Gewinnen, die auf Sie warten – die Gewinnfrage, die wir dann stellen, lässt sich so ganz leicht lösen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Mitmachen und danach viel Glück bei der Ziehung!

THE IMPOSSIBLE EQUATION – Die Octomore 14er Serie

Mit dem Ziel, Qualität statt Menge zu produzieren, geht auch das 14er-Quartett an die Grenzen der herkömmlichen Whiskyherstellung. Ob Herkunft der Gerste, Fassexperimente oder das Spiel mit den Phenolen – bei Octomore stehen Geschmack, Ausdrucksstärke und Einzigartigkeit der einzelnen Abfüllungen im Fokus.

Mit Octomore hat sich auch unser Wissen über Whisky weiterentwickelt. Wie jede neue Edition besteht auch die 14er-Serie aus vier unterschiedlichen Single Malts. Der 14.1, das Rückgrat der Serie, reifte in Ex-American-Oak-Fässern , 14.2 in europäischer Eiche, 14.3 wurde aus 100% Islay Barley gebrannt und 14.4 (nur im Distillery Shop erhältlich) reifte in kolumbianischer Eiche.

Der 128,9PPM torfstarke und aus 100% schottischer Gerste gebrannte Octomore 14.1 ist so jugendlich und dynamisch wie seine Vorgänger. Er besticht durch eine wunderbare Balance von Rauch, Malz, Holz und Reife. Die 5-jährige Reifung erfolgte in First-Fill-American-Whiskey-Fässern und brachte das Beste aus den Rohstoffen zum Vorschein, wie Noten von Vanille, süßem Karamell und Zitrusfrüchten – eingehüllt in die typische intensiv-elegante Octomore Rauchnote mit etwas gerösteten Kaffeebohnen und Gewürzen.

Wie der 14.1 wird auch der Octomore 14.2 aus 100 % Scottish-Mainland-Concerto-Gerste mit 128,9 ppm hergestellt. Die Reifung erfolgte jedoch in einem Mix aus Sherry- und Weinfässern, was ihm ein anderes, sehr spannendes Profil verleiht. Head Distiller Adam Hannett hat das große Glück, aus mehr als 200 unterschiedlichen Fassarten wählen zu können. Für den 14.2 entschied er sich für ehemalige Oloroso- und Amaronefässer aus den besten Weinanbaugebieten Spaniens und Italiens. Mit ihrer nussigen Süße ergibt das einen spannenden Gegenpol zum starken Torfrauch des Octomore. Die endgültige Vermählung fand in französischer Eiche statt, um dem Single Malt Tiefe und Komplexität zu verleihen. Der typische intensive Torfrauch des Octomore harmoniert perfekt mit dem Sherryfass, das ihm eine wunderbar trockene Fruchtigkeit und Struktur verleiht. Das Ergebnis ist ein komplexer, elegant-rauchiger Single Malt, der an rote Früchte und geröstete Kaffeebohnen erinnert.

Die perfekte Ergänzung der 14er-Serie ist der Octomore 14.3, der aus 100 % Islay Barley destilliert wurde. Die Gerste stammt von der 2 Meilen entfernten Octomore Farm und verleiht dem 14.3 eine betont getreidige Note. Hier lässt sich der Einfluss von Terroir – also welche Gerste wo und von wem angebaut und verarbeitet wird – deutlich spüren. Head Distiller Adam Hannett wählte für die Reifung eine Kombination aus First-Fill-Ex-American-Whiskey-Fässern sowie Second-Fill-Weinfässern. Das Holz arbeitet mit dem Whisky, dominiert ihn jedoch nicht. So lässt sich der Einfluss des Islay-Terroirs nach wie vor gut erkennen. Der „erdig“ anmutende 14.3 erinnert an warme, süße Maische und Gerstenmalz mit etwas Butterscotch, cremigem Porridge, Honigwabe, feiner Vanille und jeder Menge Torfrauch (214,2 ppm).

Auf einen Blick

OCTOMORE_14.1

100% schottische Gerste (Concerto)

Geerntet 2016, destilliert 2017

5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel Islay gereift

Full-Term-Reifung in First Fill-American Whiskey-Fässern

Verzicht auf Kältefiltration und Farbstoffe

128,9 PPM / 59,6% vol.

Duft

Geräucherte Vanille, süßes Karamell und Toffee, unterstrichen von Torfrauch, Kokosnuss und Mandelblättchen. Der erdige Rauch harmoniert ganz wunderbar mit den Noten von Zitrusfrüchten, Zitronen-Baiser-Torte und saftigem Barbecuefleisch.

Geschmack

Zitrusfrüchte, Rauch und eine deutliche Mineralität am Gaumen, gefolgt von verkohltem Eichenholz. Toffee und cremige Vanille, verwoben mit erdigem Rauch und fruchtigen Noten von Birne, Stachelbeere und grünem Apfel. Geröstete Kaffeebohnen, ein Hauch von Nelke und Muskatnuss und die feine Süße von Heidehonig.

Nachklang

Butterscotch und Vanille, der für Octomore typische erdige Torfrauch sowie salzige Gischt, verbranntes Heidekraut und Ginsterblüten.

Farbe

Goldener Bernstein

OCTOMORE_14.2

100% schottische Gerste (Concerto)

Geerntet 2016, destilliert 2017

5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel Islay gereift

Reifung in First-Fill-Oloroso Hogsheads, sowie First- und Second-Fill-Amaronefässern

Verzicht auf Kältefiltration und Farbstoffe

128,9 PPM / 57,7% vol.

Duft

Leder, Pflaumen, Rote Johannisbeeren und Gerstenmalz, gefolgt von getoasteter Eiche und Anklängen von Zimt, grünem Apfel und schwarzem Pfeffer. Der anfangs verhaltene und eher trockene Rauch wird durch rote Früchte, cremiges Porridge sowie Heidekraut und ein wenig Pfeifentabak gestützt.

Geschmack

Der Einfluss der europäischen Eiche ist sehr deutlich. Der Octomore 14.2 gibt sich trocken und würzig mit Noten von getoasteter Eiche und gerösteten Kaffeebohnen. Nach und nach kommt eine gewisse Süße (Obstkuchen und Trockenfrüchte) dazu sowie ein Hauch von schwarzem Pfeffer. Mit etwas Wasser verstärken sich Rauch und die fruchtige Süße der Weinfässer und bringen Noten von Äpfeln und Birnen zum Vorschein.

Nachklang

Geräuchertes Malz, glühende Holzkohle, Meersalz und erdiger Octomore Rauch.

Farbe

Dunkler Bernstein

OCTOMORE_14.3

100% Concerto-Islay-Gerste der Octomore Farm

Geerntet 2016, destilliert 2017

5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel gereift

Reifung in First-Fill-Ex-American Whiskey und Second-Fill-Weinfässer

214,2 PPM / 61,4% vol.

Duft

Genauso duftet es auf dem Gelände der Bruichladdich Distillery! Dieses weiche, biskuitartige Malz, gefolgt von Torfrauch und jeder Menge Steinobst (reife Aprikosen, Pfirsiche), sowie mit Honig beträufelte Birnen. Zitronat und Karamell, Honigwabe, Schokolade und Vanilleeis.

Geschmack

Eichenholz und schwelender Torf. Blumige Aromen, die an Ginster und Geißblatt erinnern, vermischen sich mit cremigem Porridge, süßer Vanille und Toffee zu einem überaus harmonischen Gesamtkunstwerk.

Nachklang

Gerstenmalz und erdiger Rauch dominieren im Nachklang, gefolgt von süßem Karamell und feiner Vanille.

Farbe

Pures Gold

Und so gewinnen Sie die Octomore 14.1, 14.2 und 14.3 samt den passenden Nosinggläsern:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Wonach hat Bruichladdich den Octomore benannt?

a. nach dem legendären Octopus aus dem Loch Indaal

b. nach der Farm auf Islay, die die Gerste für den Octomore 14.3 liefert

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Octomore“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 22. Oktober 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den/die Gewinner:in des Preises und geben ihn/sie am 23. Oktober 2023 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Eggers & Franke versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Octomore“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 22. Oktober 2023, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 23. Oktober 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Eggers & Franke sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team