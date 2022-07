Zwei neue Abfüllungen aus Ardnamurchan ab sofort erhältlich

Die Adelphi-Destillerie Ardnamurchan an der Westküste der Highlands hat keinen besonders großen Ausstoß, und so kamen die Abfüllungen nur eher sporadisch in den deutschen Handel. Die Situation scheint sich dort aber eingependelt zu haben, und man geht von der Durchnummerierung der Batches des Standards ab.

Diese neue Abfüllung sowie eine Sonderabfüllung mit geringer Flaschenanzahl kann man ab heute im deutschen Fachhandel finden kann, wie die Rolf Kaspar GmbH, der Importeur von Ardnamurchan, in nachfolgender Aussendung mittteilt:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Zwei neue Abfüllungen der Destillerie Ardnamurchan ab sofort erhältlich

So langsam spielt sich der Nachschub und damit die Verfügbarkeit des maritimen Standards der Ardnamurchan Distillery ein. Da der Standard jetzt konstanter verfügbar sein soll, wurde auf die prominente Darstellung der Nummer des jeweiligen Batches auf dem Etikett verzichtet. Ab heute ist diese neue Abfüllung im Fachhandel verfügbar.

Ardnamurchan Single Malt AD/04.22:02 – dazu die „ungefilterten“ Daten:

Tasting notes

Nose: Toasted marshmallows on a pebbled Fascadale beach, minerals, orange oil and popcorn.

Palate: Salted popcorn, smores, pebble beach, mineralic, sea salt, briney, lime cordial, charred marshmallows, bitter orange, dark chocolate, smoky old fashioned cocktail.

25.200 bottles worldwide, blockchain enabled through QR code

65% Ex Bourbon cask / 35% Sherry cask, 50/50 Split Peated & Unpeated

100% recycled carton, Unchill filtered, Natural Colour, 46,8%vol., UVP 49,95EUR/0,7l inkl MwSt.

Zusätzlich sind noch wenige Flaschen der folgenden Abfüllung nach Deutschland gekommen, die ebenfalls ab heute entsprechend der geringen Menge bei wenigen Fachhändlern verfügbar sein.

Paul Launois Limited Release AD/06.22

Tasting notes

Nose: Molasses, mango pulp, jelly babies, rum baba and jus

Palate: Tangy mango continues, lemonade, Manuka honey, very moreish, brioche and ginger cubes



2 661 bottles for the world, Blockchain enabled through QR code

Eight Bourbon barrels re-racked in Paul Launois Casks and two American Standard Barrels

Unpeated, Unchill filtered, Natural Colour, 57.5%vol., UVP 79,95EUR/0,7l inkl MwSt.