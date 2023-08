Die unabhängigen Abfüllungen von Tom Skowronek, seit Jahren unter der Marke Anam na h-Alba bekannt, sind nun erstmals auch direkt in Österreich erhältlich, nämlich bei Pinkernells Whisky Market im Ladengeschäft in Salzburg oder in dessen Online-Shop.

Damit kommt eine interessante Auswahl von gut kuratierten Fässern endlich in die Alpenrepublik – auch live dann zum Beispiel Anfang Oktober auf der Whiskymesse Austria in Leobersdorf bei Wien an den Stand des Österreich-Importeurs.

Hier weitere Infos dazu, direkt von Pinkernells in Salzburg:

Anam na h-Alba jetzt in Österreich bei Pinkernells erhältlich

Schon seit Langem gab es immer wieder Kundenanfragen, ob die feinen Einzelfass- Abfüllungen von Anam na h-Alba – The Soul of Scotland nicht auch in Österreich zu bekommen seien. Nun endlich können wir verkünden: Ja, es gibt sie bei Pinkernells Whisky Market Salzburg! Zum Start dieser neuen Partnerschaft gab sich ANHA-Gründer Tom Skowronek persönlich die Ehre und stellte sechs seiner unabhängig abgefüllten schottischen Whiskys in einem exklusiven Tasting im Salzburger Laden vor – mit durchschlagendem Erfolg. Demnächst werden weitere Abfüllungen das Sortiment ergänzen.

Die nächste Gelegenheit, Tom Skowronek in Österreich persönlich zu treffen und (außer in Salzburg) seine feinen Tropfen zu probieren, bietet sich Anfang Oktober auf der Whiskymesse Austria in Leobersdorf bei Wien. Dort wird Tom – neben Vanessa und Gordon Quinn von Badachro Distillery – unser Team am Pinkernells-Stand unterstützen und für Fragen und Fachsimpeleien zur Verfügung stehen.

Die Abfüllungen von Anam na h-Alba sind im Ladengeschäft von Pinkernells Whisky Market in der Salzburger Altstadt sowie online unter www.pinkernells-shop.at erhältlich. Anfragen für den Großhandel bitte an info@pinkernells.at.

Infos und Tickets für die Whiskymesse Austria unter https://austria.whisky-messe.at/.