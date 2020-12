PR: Zwei exklusive Omar Single Cask Whiskys aus der taiwanesischen Nantou Distillery bei Anam na h-Alba

Einzelfassabfüllungen aus der taiwanesischen Nantou Distillery sind in unseren Landen extrem selten zu finden (und selbst in Taiwan muss man danach suchen) – in Zusammenarbeit mit Concerto, einem Kreis von Whiskyenthusiasten in Hong Kong Kong, ist es dem unabhängigen Abfüller Anam na h-Alba gelungen, Anteile von zwei Einzelfässern nach Deutschland zu importieren. Die wenige Flaschen daraus sind ab sofort im Webshop von Anam na h-Alba erhältlich – Verlinkungen dazu finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung, die auch Details zu den beiden Whiskys erhält.

Zwei exklusive Omar Single Cask Whiskys aus der taiwanesischen Nantou Distillery bei Anam na h-Alba

Ab sofort können Whiskyenthusiasten bei uns zwei absolut exklusive Bottlings aus dem fernen Taiwan vobestellen!

Worum geht es überhaupt?



Seit 2008 wird in der Nantou Distillery in Taiwan Whisky destilliert, bekannt auch als Omar Whisky.

Ab 2013 waren die Abfüllungen meist direkt nach Release ausverkauft und unabhängige oder private Bottlings waren bis auf die von SMWS und That Boutique-Y nicht vorhanden.



Es ist auch nicht leicht ein Fass dort zu kaufen, denn nur nach persönlichem Besuch in der Destille erhält man vielleicht die Chance auf den Erwerb eines Casks.

Concerto, einem Zusammenschluss von Whisky Enthusiasten aus Hong Kong, ist aber genau das gelungen und es wurden zwei Fässer exklusiv für sie abgefüllt.

Und jetzt kommen wir ins Spiel! Uns hat sich die Möglichkeit ergeben von jedem dieser beiden Fässer 48 Flaschen zu sichern, welche wir natürlich genutzt haben.

Dies ist eine absolut einmalige Gelegenheit auf zwei fassstarke Single Cask Abfüllungen der Nantou Distillery!! Dies ist außerdem das erste Single Cask eines Virgin Oak außerhalb Taiwans.



Jetzt verbindlich vorbestellen, pro Abfüllung sind 48 Flaschen vorhanden.

Lieferung ab Anfang Februar.

Concerto Op.1 : Cattleya Orchids

Omar Single Malt Whisky

57.9%

Bourbon Cask

30.06.2014-03.02.2020

0,7l 229€ (327,14€/1l) zzgl. Versand

Hier geht es zum Whisky im Shop

Notes:

The Bourbon single cask from Nantou is golden amber in colour, full of perfume, ripe stone fruit, mixture of caramel cake with oriental spices and incenses characters.

Soft but complex, delicate but elegant with long finish. Fruity, sweet yet not luscious. Charming and appealing whisky.

Concerto Op.2 : Murraya Paniculata cv.

Omar Single Malt Whisky

55.9%

Virgin Oak Cask

13.11.2015-04.02.2020

0,7l 229€ (327,14€/1l) zzgl. Versand

Hier finden Sie den Whisky im Shop

Notes:

The tawny coloured virgin oak casked whisky has fresh fruit in the top layer with subtle sandalwood and agarwood at the back, opulent stone fruit matches perfectly with sweet spices.

A long-drinkable, energetic whisky that can spend time with, and it is somewhat matured- more mature then its actual age. The masculine style is pretty different from the elegant soft Op. 1.