The Spirits Business im Gespräch mit Chao-an Chan, Direktor der Nantou Distillery

Die bekannteste taiwanesische Brennerei ist sicherlich Kavalan, aber daneben gibt es auch zum Beispiel die Natou Distillery, die im Besitz der Taiwan Tobacco & Liquor Corporation (TTL) steht und deren Produkte auch in Deutschland zu finden sind (Omar Whisky).

The Spirits Business hat nun mit dem Direktor des Unternehmens, Chao-an Chan, ein Gespräch geführt, in dem sich Chao-an Chan über die Geschichte der Brennerei, die Produkte und die Pläne für die Zukunft spricht. So erfahren wird, dass die Destillerie für dieses Jahr noch über einen Ausbau der Anlage nachdenkt:

A: We have exported Omar to many countries overseas. Recently, we are working on an expansion project for Nantou Distillery. In order to have more space for storage, we will construct a new warehouse, and remodel the area in Nantou Winery to support a distillery tour for visitors.