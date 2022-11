Yushan Single Malt Whiskys in neuem Design

Die Single Malt Whiskys der taiwanesischen Nantou Distillery erscheinen in diesem Jahr in einem anderen Look. Neu ist einerseits die Gestaltung der Etiketten der Yushan Single Malt Whiskys. Hier entfällt jetzt der Zusatz ‚Signature‘, aus dem vorher zu lesenden ‚Single Malt Whisky‘ und ‚Taiwanese Whisky‘ wurde jetzt ‚Taiwanese Single Malt Whisky‘. Wie uns die Bremer Spirituosen Contor GmbH weiter mitteilt, sind in Deutschland zwei Single Malt Abfüllungen der Nantou Distillery erhältlich: Yushan Taiwanese Single Malt Bourbon Cask und Yushan Taiwanese Single Malt Sherry Cask. Beide weisen jetzt auch ihr Alter von vier Jahren aus und sind mit 46 % Vol. abgefüllt.

Neben der Neugestaltung des Etiketts erhielt auch die Flasche der Malts eine Überarbeitung. Sie erscheint nun etwas schlanker, was sicherlich auch durch die Reduzierung ihres Inhalts (nun ein halber Liter Inhalt statt zuvor 0,7 Liter) erreicht wurde.

Die Yushan Whiskys der Brennerei Nantou sind eine Hommage an den Jadeberg Yu Shan. Die umliegenden Seen und Flüsse liefern das frische Quellwasser für den Whisky. Die Brennerei gehört zur Taiwan Tobacco & Liquor Corporation (TTL) Gruppe, wurde 2008 eröffnet und ist so die zweitälteste in Taiwan. Ihre erste Whisky Linie veröffentlichte die Brennerei 2015.

Yushan

Taiwanese

Single Malt Whisky

Bourbon Cask

Alkoholgehalt: 46,0% vol. • Inhalt: 0,50l • UVP: 49,99€

Frisch und ausgewogen in der Nase mit Noten von Vanille, Honig und leicht blumig. Im Nachklang ausgewogen – Vanille, Malz und frische Mandarinen.

Yushan

Taiwanese

Single Malt Whisky

Sherry Cask

Alkoholgehalt: 46,0% vol. • Inhalt: 0,50l • UVP: 55,99€

In der Nase intensiv und fruchtig, erinnert an frisch gekochte Marmelade und dunkle Schokolade. Am Gaumen intensiv, aber auch sinnlich mit Rauchnoten und Karamell. Im Nachklang langanhaltend – getrocknete Früchte sowie Aromen von Bitterorange.