Bald erhältlich: Laphroaig 33yo „Ian Hunter Series Book Three – Source Protector“

Für UK wurde er gestern angekündigt, und auch eine Information für den deutschsprachigen Raum aus der Islay-Destillerie wird nicht lange auf sich warten lassen: der Laphroaig 33yo „Ian Hunter Series Book Three – Source Protector“ steht in den Startlöchern, um die Ian Hunter Serie weiter zu vervollständigen (man hört jetzt, dass sie auf insgesamt sechs Folgen ausgelegt ist).

Der neue Laphroaig 33yo „Ian Hunter Series Book Three – Source Protector“ ist mit seinen 33 Jahren der bislang älteste Laphroaig in der Serie, und er ist diesmal unseren Informationen nach auf etwa 5000 Flaschen begrenzt. Abgefüllt wird der aus ex-Bourbonfässern stammende Whisky mit 49,9% vol, also vermutlich in Fassstärke.

„The Source Protector“ bezieht sich auf den Landkauf rund um den Kirkbride Stream, den Ian Hunter vornahm, um die Versorgung der Destillerie zu sichern. Die Flasche kommt wieder in der schon von den ersten beiden Ausgaben bekannten Buchhülle und fügt sich so nahtlos in das bisherige Erscheinungsbild ein.

Für die USA ist der Preis bekannt: 1250 Dollar muss man dort für eine Flasche bezahlen – wie die Preisgestaltung in Deutschland aussehen wird, wird uns die sicherlich in absehbarer Zeit erscheinende Presseinfo verraten. Aus UK ist von einem Preis von 990 Euro zu hören.