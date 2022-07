Beam Suntory präsentiert: Summer Affair by Truth & Dare – Neue Pop Up Bar im Hotel Topazz Lamée in Wien

Falls Sie den Sommer über nach Wien kommen, haben die Truth & Dare Bar gemeinsam mit dem Hotel Topazz Lamée sowie Beam Suntory Austria für Whisky- und Barfreunde etwas Besonderes für Sie vorbereitet: Bis 2. September ist die Pop Up Bar im Penthouse des Hotels im ersten Bezirk für Sie mit einer Vielzahl extra kreierter Cocktails geöffnet – und sicher einen Besuch wert.

Was Sie in der Bar am Dach des Hotels (mit schönen Blick auf den Stephansdom) erwartet, finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Beam Suntory präsentiert: Summer Affair by Truth & Dare – Neue Pop Up Bar im Hotel Topazz Lamée

Wien hat eine neue Rooftop Bar!

Mit Blick auf den Stephansdom und zentral gelegen in der Wiener Innenstadt, ist die neue Pop Up Bar im Penthouse des Hotel Topazz Lamée (Lichtensteg 2/3, 1010 Wien) der Geheimtipp für erfrischende Cocktails in der sommerlichen Hitze. In Kooperation mit der Truth & Dare Bar und dem Hotel Topazz Lamée, sorgen die Premium-Spirituosen von Beam Suntory noch bis 2. September für den genussvollen Cool Down in der City. Innovative Cocktail-Kreationen, von Meisterhand gerührt, gemixt und geshaked, das macht die neue Bar zum Hotspot im sommerlichen Wien. Der Hitze der Stadt entfliehen – das geht hier mit eisgekühlten Drinks und einem unvergleichlichen Ausblick über den Dächern Wiens, mit Blick auf den Wiener Stephansdom. Seit ersten Juli gibt es hier die exklusiven Beam Suntory Signature Drinks. Für Experimentierfreudige und Genießer: Wer auf hochwertige Zutaten, höchste Qualität und solides Handwerk Wert legt und nach nach außergewöhnlichen und erfrischenden Cocktails sucht, bekommt hier wirklich etwas geboten!

„Summer Affair by Truth & Dare“ – Spektakulärer Ausblick und erstklassige Cocktails

Das Team rund um David Kranabitl und Dominik Möller von der Truth & Dare Bar (Schönlaterngasse 4, 1010 Wien) hat die spezielle Sommer-Barkarte mit den Premium-Spirituosen von Beam Suntory gemeinsam mit Beam Suntory entwickelt. Moderne Klassiker wie Martinis und Negronis, Sours und Fizzes, Daiquiris und Mojitos, Highballs oder Tiki Cocktails werden von ihnen neu interpretiert und mit viel Kreativität in Szene gesetzt. Egal ob Whisky, Wodka oder Gin – da ist für jeden das richtige dabei! Probieren zahlt sich aus, denn das Angebot ist groß und bietet auf alle Fälle zahlreiche neue und aufregende Cocktailvariationen!

Egal ob ein perfekt gemixter Cocktail als Ausklang eines ausgedehnten Shopping- oder Sightseeing Tages in Wien, als Start in einen langen Abend im Wiener Nachtleben, oder als Afterwork Drink nach dem Office Tag um den Abend genüsslich ausklingen zu lassen – darauf freuen wir uns im heurigen Sommer! Die neue Pop Up Bar von Truth & Dare, presented by Beam Suntory, bietet dafür den perfekten Rahmen. Die Bar wird den ganzen Sommer über am Dach des angesagten Design–Hotel Topazz Lamée, täglich von 16:00 – 24:00 Uhr geöffnet sein, und die Wiener Innenstadt um einen Treffpunkt für Genießer reicher machen. Wie sollte man sonst die Sonne und den Sommer besser genießen, als mit einem perfekt zubereiteten Cocktail zur Abkühlung? Das Penthouse mit dem genialen Blick über die City ist der neue Treffpunkt für das exklusive Feierabend Get-Together. Von dieser Dachterrasse wirkt der Stephansdom zum Greifen nah. Afterwork deluxe! Der klimatisierte Innenbereich der Bar bietet den wohl besten Rahmen, um sich das eine oder andere wohlverdiente Feierabendgetränk zu gönnen! Auf der Dachterrasse sorgt eine angenehme Brise für kühle Köpfe und die Signature-Cocktails für gute Laune!

Unter dem Motto „Summer Affair by Truth & Dare“ freuen wir uns gemeinsam auf einen aufregenden Sommer in unserer Pop Up Bar über den Dächern Wiens!

Speziell kreierte Cocktails aus dem Hause Beam Suntory mit

Roku Japanese Craft Gin , dem handgefertigten japanischen Gin mit sechs japanischen Pflanzenextrakten

, dem handgefertigten japanischen Gin mit sechs japanischen Pflanzenextrakten Haku , dem ersten japanischen Wodka aus dem Hause Suntory

, dem ersten japanischen Wodka aus dem Hause Suntory Toki Suntory Whisky , unserem ausgewogenen Blend aus sorgfältig ausgewählten Whiskys

, unserem ausgewogenen Blend aus sorgfältig ausgewählten Whiskys mit Maker’s Mark , dem Kentucky Straight Bourbon Whisky mit Winterweizen, vollem weichen Geschmack und unverwechselbarem Aroma

, dem Kentucky Straight Bourbon Whisky mit Winterweizen, vollem weichen Geschmack und unverwechselbarem Aroma und Laphroaig, dem führenden getorften schottischen Whisky

„Summer Affair by Truth & Dare“ presented by Beam Suntory and Truth & Dare

Von 1. Juli bis 2. September (Mo -So 16:00 – 24:00)

