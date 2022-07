Und wieder kann Seven Seals mit einem Whisky Juroren bei einem internationalen Wettbewerb überzeugen – in Brüssel gab es für den Seven Seals Port Wood Finish die höchste Auszeichnung: Grand Gold.

Hier die Pressemitteilung der Seven Seals Innovation AG, die uns heute erreicht hat:

Seven Seals gewinnt Grand Gold bei der Spirits Selection

An der Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles überzeugt der Seven Seals Port Wood Finish und gewinnt mit Grand Gold die höchste Auszeichnung.

Stans, 04. Juli 2022

Bei der Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, gewinnt der Seven Seals Port Wood Finish Grand Gold. Diese Ehre vergaben die Experten dieses Jahr lediglich an zwei Single Malt Whiskys. Nach Double Gold in New York vor einem Monat, beweist der Seven Seals Port Wood Finish erneut, dass er einer der weltweit besten Single Malt Whiskys auf dem Markt ist.

Die Spirits Selection by Concours Mondial ist einer der weltweit wichtigsten Awards für Spirituosen. Alljährlich zeichnen renommierte Experten aus aller Welt die besten Spirituosen aus. Nur die besten Spirituosen erhalten dabei den Ritterschlag und gewinnen Grand Gold. Im Jahr 2022 gewannen bei mehr als 2000 Einschreibungen nur 52 Spirituosen Grand Gold und bei den Whiskys, wurde diese höchste Auszeichnung nur zweimal vergeben.

Seven Seals freut sich über dieses ausgezeichnete Ergebnis an der Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles. So zeigt es sich wiederholt, dass Seven Seals, mit seinem beschleunigten, ökologisch und ökonomisch verbesserten Verfahren, hervorragende Whiskys herstellen kann, welche weltweit verschiedensten Whiskyliebhabern viel Freude bereiten.

Die Seven Seals Fans dürfen sich auch in Zukunft auf neue, innovative und qualitativ hochstehende Produkte freuen.

www.7sealswhisky.com