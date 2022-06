Auch The House of Suntory betritt den RTD-Markt, Beam Suntory Austria stellt in ihrer Pressemitteilung die neuen Bottled Cocktails vor. Die speziell von Philipp M. Ernst, Master Mind und Inhaber der Josef Bar Wien, gemixten Cocktails präsentierte Beam Suntory am 24.6. im Rahmen eines Launch Events. Erhältlich sind Tokio Drift, Rice Rice Baby und Honchu ab sofort in der Josef Highball- & Josef Cocktailbar in Wien, sowie auch im Online Shop der Josef Bar. Und heute reduzieren wir die Presseaussendung von Beam Suntory ausnahmsweise nicht auf unseren Themenschwerpunkt und stellen Ihnen hier die drei Cocktails mit Roku Gin, Toki Whisky und Haku Wodka vor:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Beam Suntory präsentiert

The House of Suntory® Bottled Cocktails

in Kooperation mit Philipp M. Ernst, Inhaber der Josef Bar.

Speziell gemixte Cocktails von Philipp M. Ernst mit Roku Japanese Craft Gin, Haku, dem ersten japanischen Wodka aus dem Hause Suntory und Toki Suntory Whisky, dem ausgewogenen Blend aus sorgfältig ausgewählten Whiskys.

Alles für die Bar zuhause!

Bottled Cocktails sind ein globaler Trend, der uns – ausgehend von den Lockdowns während der Coronazeit – qualitativ hochwertige Drinks nach Hause gebracht hat. Dieser Trend wird, so sind sich alle Spirituosenexperten aus der Gastronomie einig, noch länger anhalten. Praktisch: Perfekt und bereits fix fertig gemixt, eignen sie sich für die Party daheim und in den unterschiedlichen Mischungen für jeden Geschmack – der perfekte Drink für jeden Anlass. Man benötigt somit nur noch ein Glas und idealerweise Eiswürfel, und schon hat man einen exzellenten Sommerdrink. Auch für ein sommerliches Afterwork draußen sind sie ideal geeignet: ein Ready to drink-Cocktail ohne viel Aufwand und ohne weitere Zutaten!

Am 24.6. präsentierte Beam Suntory die neuen House of Suntory Bottled Cocktails im Rahmen eines Launch Events. Entwickelt wurden die Cocktails gemeinsam mit Master Mind und Inhaber der Josef Bar Wien, Philipp M. Ernst.

Die neuen House of Suntory Bottled Cocktails mit Roku, Haku und Toki

Die drei Cocktails basieren auf den drei japanischen House of Suntory Premium-Marken Spirituosen– Roku Gin, Toki Whisky und Haku Wodka – und eignen sich perfekt für japanisches Foodpairing und Fingerfood. Philipp M. Ernst: „Die Zutaten der Cocktails, wie Yuzu, Jasmin, Pandan oder Sencha Tee werden sehr häufig in der asiatischen Küche verwendet und sind somit die perfekten Begleiter für viele asiatische Gerichte. Am besten harmonieren unsere Cocktails zu Sushi oder auch Maki, aber auch zu warmen Gerichten. Speziell möchte ich zu unserem Honchu Bottled Cocktail mit Toki Whisky Tantans empfehlen. Das ist asiatisch mariniertes Rind- oder Schweinfleisch. Das perfekte Food-Pairing!“

Philipp M. Ernst, der erst kürzlich vom Fachmagazin Rolling Pin zum Barkeeper des Jahres 2022 gekürt wurde, hat als Leitmotiv für die Etiketten der Flaschen Autos gewählt, und damit Bezug auf die japanische Auto Szene im Rahmen der JDM (Japanese Domestic Market) * Kultur genommen. Dabei geht es vor allem um Fahrzeuge, die vom japanischen Ursprungsland stammen, und nach deren Regulationen entwickelt und gebaut wurden. Mittlerweile importieren immer mehr und mehr Länder auch in Europa und Amerika genau diese Fahrzeuge, und die JDM Szene wächst somit auch außerhalb von Japan, wie Philipp M. Ernst berichtet. * Anmerkung: japanischer Inlandsmarkt bezieht sich auf Japans Heimatmarkt für Fahrzeuge und Fahrzeugteile.

In Kombination mit der Herkunft der House of Suntory Premium-Spirituosen war so mit Japan der gemeinsame Nenner für die speziellen Entwürfe gefunden. Die drei Autos auf dem Etikett der Bottled Cocktails wurden vom Grafiker Balazs Vernes gezeichnet und sollen den Charakter, den Geschmack und das Aroma des jeweiligen Cocktails widerspiegeln.

Neben der Basis-Spirituose informiert das Etikett noch über die weiteren Cocktail-Zutaten.

Die drei The House of Suntory® Bottled Cocktails

Tokio Drift: Roku / Sencha Tea / Supasawa

Rice Rice Baby: Haku / Sake / Pandan / Juzu

Honchu: Toki / Jasmin / Acid / Spicy Vanilla

Die neuen House of Suntory Bottled Cocktails mit Roku, Haku und Toki sind ab sofort in der Josef Highball- & Josef Cocktailbar, sowie auch im Online Shop der Josef Bar erhältlich.