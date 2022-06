Neu bei Kirsch Import: Signatory Small Batch Edition #12 und Compass Box The Circle No. 2

Wie fast jeden Dienstag Nachmittag stellen wir Ihnen auch heute die Neuheiten aus dem Hause Kirsch Import vor: Die Signatory Small Batch Edition #12, ein 13 Jahre alter Glenlossie und The Circle No. 2 des schottischen Whisky-Hersteller Compass Box.

Hier alle Details für Sie:

Vanilleeis mit Rosinen: Das neue Signatory Small Batch von Glenlossie

Geschmeidig, süßlich, rar – Glenlossie. Die Speyside-Destillerie aus der Nähe von Elgin destillierte 2008 die Grundlage für die neue Edition unserer Signatory Small Batch Reihe, die wir exklusiv für den deutschen Markt entworfen haben. Für die von uns ins Leben gerufenen Abfüllungen wählen wir die Fässer gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Signatory Vintage aus – und zwar stets mindestens drei. In diesem Fall: zwei Refill Hogsheads und ein Sherry Butt, in denen sich Brennerei-Stil und Sherry-Charakter genüsslich verbinden.

13 Jahre lang ruhte unsere Signatory Small Batch Edition #12 in den Fässern – Zeit genug für die limitierte Abfüllung, ihre natürliche Bernsteinfarbe zu entwickeln. Auch geschmacklich hat sich der cremige Single Malt Scotch reichlich an den ausgewählten Hogsheads und dem Sherry Butt bedient. Rosinen, Karamellbutter, Vanilleeis, dunkle Früchte und eine angenehme Würze entfalten dank Verzicht auf Kühlfiltration ihr volles Aroma.

Glenlossie 2008/2022

Signatory Small Batch Edition #12

Selected by Kirsch Import e.K.

13 Jahre

Dest. 09/10/2008 & 28/10/2008

Abgef. 03/05/2022

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Refill Hogsheads, Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 10519, 10522, 1

0,7 Liter

48,1% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Limitierter Luxus-Blend: Compass Box The Circle fängt den Geschmack einer Farbe ein

Der große Vorteil von Blended Whisky? Man ist nicht auf den Charakter einer Brennerei beschränkt, sondern kann die besten Eigenschaften aus verschiedenen Destillerien vereint genießen. Kaum einer ermöglicht das auf einem so hohen Niveau wie Compass Box. John Glaser und Team erschaffen Texturen und Aromen, die ein einzelner Whisky oft nicht erreichen kann. Für ihre Luxus-Blends kombinieren die „Whiskymaker“ hochqualitative Single Malt und Single Grain Whiskys aus dem eigenen Fasslager in Schottland.

Mit dem Gewinner seiner Bartender-Competition The Circle, Mannie Monaghan, kreierte Compass Box eine limitierte Abfüllung, die Wärme und Dynamik von „Living Coral“ abbildet, der Pantone-Farbe des Jahres 2019. Wieso? Weil Mannie Synästhetiker ist und die Fähigkeit besitzt, Dinge mit verschiedenen Sinnen zu verknüpfen. Geschmack hat bei ihm daher eine Farbe. Mit The Circle demonstriert Compass Box nicht nur seine Innovationsfähigkeit, sondern auch Blend-Talent auf höchstem Niveau.



Der unkomplizierte Blended Scotch Whisky mit sehr hohem Malt-Anteil erweckt den Korallenton insbesondere mit tropisch-fruchtigem Whisky aus der Glen Elgin Distillery zum Leben. Whiskys aus Sherryfässern verleihen Wärme, Energie und eine schmiegsame Textur. Spritzer eines getorften Whiskys und etwas Malt Whisky, der in STR-Weinfässern reifte, sorgen für Kontrast und Tiefe.

The Circle No.2 – Limited Edition

Compass Box Blended Scotch Whisky

Abgef. 02/22

​​​​​​​Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Glen Elgin Single Malt (50,4%), Speyburn Single Malt (17,3%), Blended Scotch Whisky (14,3%), Teaninich Single Malt (13,5%), Linkwood Single Malt (2,3%), Ardmore Single Malt (2,2%)

Fasstyp: Recharred American Oak Barrels, Refill Hogsheads, First Fill Sherry Butts & Hogsheads, Refill Puncheon (STR Barrique)

3.113 Flaschen (weltweit)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Helle Aromen von Ananas und Pfirsichkompott, Vanille, Honig und in Cognac getränkte Sultaninen. Anklänge von Zimt, Nelke und Heiderauch.