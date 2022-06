Neu in Deutschland: 5 x Cárn Mòr Strictly Limited

Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft stellt in ihrer heutigen Aussendung die neuen, in Deutschland erhältlichen Cárn Mòr Abfüllungen vor. Càrn Mór ist der Name für die unabhängigen Abfüllungen der Familie Morrison bzw. der Morrison Distillers.

Hier die weiteren Infos und Details sowie Tasting Notes:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu in Deutschland: 5x Cárn Mòr Strictly Limited

Morrison Distillers ist seit vielen Jahren ein starker Partner der Schlumberger Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Meckenheim. Die Familie Morrison steht für fünf Generationen Whisky aus Schottland. Dabei sind Sie nicht nur lizensierte Händler, Broker und Blender sondern auch Produzent und Abfüller. Ihre „vom Feld ins Glas“ Brennerei Aberargie außerhalb von Perth arbeitet mit alten Gerstesorten wie Golden Promise. Bis hier das erste Mal Whisky verfügbar ist, zeigen sie mit ihren Linien Old Perth, Mac Talla und Càrn Mòr ihr Können. Càrn Mór ist der Name für die unabhängigen Abfüllungen der Familie Morrison und untergliedert in:

Strictly Limited – jüngere Batches von biszu 1.800 Flaschen, abgefüllt mit 47,5% Vol. und preislich im zweistelligen Bereich

– jüngere Batches von biszu 1.800 Flaschen, abgefüllt mit 47,5% Vol. und preislich im zweistelligen Bereich Celebration of the Cask – ältere Single Cask in Fassstärke, mit Preisen bis ca. 700€

– ältere Single Cask in Fassstärke, mit Preisen bis ca. 700€ Family Reserve – die absoluten Juwelen aus ihren Lagerhäusern, die gern auch vierstellig kosten

Ab sofort sind folgende 5 Abfüllungen in Deutschland erhältlich:

Glenburgie 2012/2022

Speyside

9 yo

First Fill Bourbon Barrel

47,5% Vol.

Tasting Notes: Pink-Grapefruit-Tarte mit Mandel-Teigkruste und Vanillecreme

Craigellachie 2013/2022

Speyside

8 yo

European Oak

47,5% Vol.

Tasting Notes: Reich und würzig mit Noten von Karamell und einem subtilen Hauch von Rauch

Glentauchers 2011/2022

Speyside

10 yo

PX Sherry Butt

47,5% Vol.

Tasting Notes: Luxuriöser „Sticky Toffee-Pudding“, garniert mit karamellisierten Feigen und Datteln

Miltonduff 2009/2022

Speyside

12 yo

Oloroso Sherry Butt

47,5% Vol.

Tasting Notes: Klassischer Weihnachtskuchen mit getrockneten Früchten, Muscovado Zucker und gemischten Gewürzen

Ruadh Maor 2011/2022

Highland

11 yo

Refill Sherry Hogshead Highland

47,5% Vol.

Tasting Notes: Noten von frischer Gerste mit Süße, am Gaumen gefolgt von sanftem Torfrauch



Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft ist seit vielen Jahren bekannt für ihre Kompetenz in den Bereichen Wein und Schaumwein. Doch auch im Spirituosensegment ist man seit einiger Zeit sehr erfolgreich. Unter dem Motto „A Dram for Everyone“ werden Marken wie Finch, Bellevoye, Hinch, Filey Bay, Penderyn, die Morrison Range, CS Dram, Spey, Benromach, Blanton ́s, Heaven ́s Door und Kavalan in Deutschland vertrieben.