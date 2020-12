Benromach mit virtueller Destillerie-Tour

Normalerweise begrüßt die in der Speyside gelegene Whiskybrennerei Benromach jedes Jahr mehr als 15.000 Besucher aus 70 Ländern. Doch in diesem Jahr musste die Destillerie, wie vieles andere auch, für die Öffentlichkeit schließen. Um trotzdem die Möglichkeit eines Besuches ihrer Brennerei zu ermöglichen, bietet Benromach nun The Benromach Virtual Tour, eine virtuelle 3D-Brennereiführung, an. Whisky-Fans können nun bequem von zu Hause aus die Destillerie erkunden.

Screenshot der viruellen Destillerie-Tour von Benromach: https://boost3d.net/benromach/#

Die virtuelle Tour startet mit einer kurzen Begrüßung durch Benromachs brand home manager Susan Colville. Danach steht ihnen die Brennerei offen: Lassen Sie sich mit einer Videoanimation durch mill room, still house, filling station und ware houseführen, oder erkunden Sie die Gebäude auf eigener Faust. Viel Vergnügen!