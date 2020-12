PR: Neuer Termin für die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE 2021

Eine wichtige Info für alle, die schon sehnsüchtig auf die nächsten Whiskymessen warten: Es wird noch etwas Geduld brauchen, aber immer mehr Veranstalter beginnen bereits für 2021 fixe Termine zu planen. So auch die The Village 2021 in Nürnberg. Dort peilt man die Zeit vom 14. bis 16. Mai 2021 an:

Neuer Termin für die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE 2021

Aufgrund der unklaren Aussichten für den Jahresstart kann die Whisk(e)y-Messe Nürnberg nicht wie geplant im März stattfinden. Der neue Termin liegt später im Frühjahr, am 15. und 16. Mai 2021. Das exklusive Pre-Opening findet am 14. Mai statt.

Die Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE findet 2021 einmalig losgelöst von der Freizeit Messe statt. Dafür belegt die Whisk(e)y-Messe mehr Hallen- und Freigeländefläche in und um die Halle 12. Der spätere Termin und eine großzügigere Aufplanung geben der Whisk(e)y-Messe dadurch mehr Planungssicherheit. Auch wegen der dann hoffentlich klareren Situation rund um den Brexit ist eine Terminverschiebung vorteilhaft: „Bis Mai haben wir noch ein wenig Puffer, da es aufgrund des Brexits derzeit noch Unklarheiten bezüglich der Whisky-Lieferungen aus Schottland gibt. Bis dahin sollte die Whisk(e)y-Versorgung wieder reibungslos funktionieren, damit unsere Besucher ihr gewohnt großes Angebot in Nürnberg finden,“ so Whisk(e)y-Messe-Projektleiter Stephan Dovern.

Bild: THE VILLAGE 2019

Der neue Termin wurde in Absprache mit wichtigen Ausstellern und Partnern gefunden, die sich bereits darauf freuen, im Mai ihre Produkte und Angebote in Nürnberg einem interessierten Publikum präsentieren zu können.

Zum Auftakt der Whisk(e)y-Messe findet wieder das beliebte Pre- Opening statt, für das es nur limitierte Tickets gibt. Das Pre- Opening-Event, am Brückentag, dem 14. Mai, beginnt früher, um dem exklusiven Pre-Opening noch mehr Zeit und Raum zu geben.

Die bereits online gekauften Tickets für die Whisk(e)y-Messe 2021 sowie für das Pre-Opening 2021 werden zurückerstattet. Besucher, die ein Pre-Opening-Ticket für 2021 gekauft hatten, erhalten ein Vorkaufsrecht für den neuen Pre-Opening-Termin 2021. Wer sein Pre-Opening-Ticket im Vorverkauf gekauft hat, wird gebeten, sich an seine Vorverkaufsstelle zu werden.

Erstmals findet die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE 2021 nicht parallel zur Freizeit Messe Nürnberg (28. April bis 2. Mai 2021) statt. Der neue Termin der Whisk(e)y-Messe ist am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Mai 2021 (Pre-Opening am Freitag, 14. Mai).

Für weitere Informationen: www.whiskey-messe.de