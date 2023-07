Bimber Ex-Bourbon Oak Casks Batch 4 jetzt auch in Österreich

Vom österreichischen Importeur der Londoner Bimber Distillery, Vienna Distribution haben wir Infos über den Launch des neuen Bimber Ex-Bourbon Oak Casks Batch 4 in Österreich erhalten. Dabei handelt es sich nicht nur um den mit 7.000 Flaschen bislang größten Batch, sondern auch den ältesten der Brennerei. Der Whisky dafür wurde nämlich bereits im Jahr 2017 destilliert.

In Österreich wird die Flasche, abgefüllt mit 51,2%, knapp unter 80 Euro kosten.

Hier die Infos zum aktuellen Bimber Ex-Bourbon Oak Casks Batch 4:

Bimber enthüllt seine größte und älteste Abfüllung Single Malt Whisky

Wien, 05.07.2023 – Die Londoner Bimber Distillery stellt den Bimber Ex- Bourbon Oak Casks Batch 4 vor – dem bisher größten und ältesten Small Batch Single Malt der Destillerie.

Der Single Malt wurde aus einem Fass der ältesten 1st Fill American Oak Ex-Bourbon Casks der Destillerie hergestellt, die im Jahr 2017 – dem zweiten Produktionsjahr von Bimber – eingelagert wurden.

Batch 4 wird mit 51,2% ABV abgefüllt und umfasst 7.000 Flaschen.

Die Spirituose wurde nach den strengen Bimber-Standards hergestellt. Er wurde aus der eigenen Gerste der Brennerei hergestellt und in den Warminster Maltings auf einem speziellen Boden gemälzt, bevor er sieben Tage lang in speziell angefertigten Fässern aus amerikanischer Eiche vergoren wurde. Die Destillation erfolgte in speziell angefertigten Bimber-Brennblasen mit vergrößerter Kupferoberfläche, die einen fruchtigen, strukturierten und komplexen New-Make-Spirit erzeugen.

„Während die Zahl der Bimber-Liebhaber stetig wächst, haben wir als kleine, handwerkliche Brennerei Mühe, mit der exponentiell steigenden Nachfrage nach unseren Produkten Schritt zu halten. Wir hoffen, dass Ex-Bourbon Oak Casks Batch 4, unsere bisher größte Abfüllung, einen Teil der anhaltenden weltweiten Nachfrage nach unseren Londoner Single Malt Whiskys befriedigen wird“.

„Ähnlich wie unsere anderen kleinen Abfüllungen bietet Ex-Bourbon Oak Casks Batch 4 weiterhin einen Einblick in unsere reifenden Single Malt Whiskys – mit Blick auf unser 7-jähriges Jubiläum ist diese neue Abfüllung nicht nur ein perfekter Einstieg in Bimber, sondern auch ein Meilenstein für den sich entwickelnden Stil und die Qualität der Single Malt Whiskys, die Sie in Zukunft von uns sehen werden“. Matt McKay, Sprecher von Bimber

Bimber Ex-bourbon Batch 4 – 70cl, 51,2% ABV, UVP €79,36

Erstbefüllung aus sorgfältig ausgewählten Ex- Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche

Nase: Tropische Mischung aus am Spieß gegrillter Ananas, Mango und frischer Zitronenschale, dazu süßes Malzbrot und reichhaltige Vanille-Buttercreme.

Gaumen: Sehr strukturiert mit kräftiger Ananas-, Apfel- und Birnennote, dazu geröstete Eiche, aufgeschnittene Vanilleschote und Vanillecreme.

Abgang: anhaltend süße Frucht mit leichter Zimtwürze