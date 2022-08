BlackSquare stattet Beam Suntory mit E-Commerce-Technologie aus

BlackSquare Inc geht mit Beam Suntory eine strategische Partnerschaft ein und stattet den Spirituosenkonzern mit modernster Direct-to-Consumer (DTC)-E-Commerce-Technologie aus. Aus dem vielfältigen Brand-Portfolio von Beam Suntory wird Laphroaig die erste Marke sein, für die BlackSquare ein ‚brand home‘ schaffen wird. Und dies wird für die Märkte in Deutschland und Großbritannien sein.

BlackSquare wird Beam Suntory bei den digitalen Marketing- und Kundenakquisitionsbemühungen unterstützen, und die Reichweite der Marke Laphroaig steigern. Gleichzeitig wird für die Kunden ein außergewöhnliches End-to-End-Direct-to-Consumer-Erlebnis geboten, lesen wir in der englischsprachigen Pressemitteilung.

“Beam Suntory is excited to be partnering with an industry leader like BlackSquare on this project. BlackSquare’s industry experience and technical know-how will ensure a best-in-class digital DTC experience for our engaged customers, and provide a solid foundation for the future growth of our brand,”

Lukas Hinke, D2C eBusiness Development Manager bei Beam Suntory