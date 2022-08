Kirsch Import mit neuen Abfüllungen von Signatory Vintage und Berry Bros. & Rudd

Jede Menge Single Cask und Small Batch Abfüllungen der unabhängigen Abfüller Signatory Vintage und Berry Bros. & Rudd finden wir in dieser Woche in den Neuigkeiten von Kirsch Import. Welche Brennereien hier vertreten sind sowie alle weiteren Details dazu finden Sie in der folgenden Mitteilung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Vollmundige Abwechslung aus Schottlands Whiskyregionen:Sherry Single Casks und mehr von Signatory Vintage

Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei, Single Malts aus seltenen Einzelfässern – für seine Abfüllungen spürt Signatory Vintage exklusive Scotch Whiskys auf. Mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. lagern in den Hallen des unabhängigen Bottlers. Über viele Jahre hinweg haben wir enge Beziehungen zur Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. aufgebaut, die es uns immer wieder ermöglichen, exklusive Abfüllungen für unsere Kunden nach Deutschland zu holen.

In dieser Woche dabei ist der Aultmore 2011/2022. Als Single Malt lange ein „Underdog“, reifte der Speysider 10 Jahre im Refill Sherry Butt. Bei The GlenAllachie wird Sherryfassreifung großgeschrieben. Auch Signatory ließ den Glenallachie 2009/2022 im First Fill Sherry Butt ruhen, bis er bei 66,2% vol. Cask Strength seinen aromatischen Höhepunkt erreichte.

Im selben Fasstypus reiften auch der als Single Malt rare Glentauchers 2009/2022 und der dank Wormtubs besonders vollmundige Craigellachie 2008/2022.

Aultmore 2011/2022

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

10 Jahre

Dest. 07/07/2011

Abgef. 13/06/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 305609

308 Flaschen

57,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenallachie 2009/2022

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

12 Jahre

Dest. 17/11/2009

Abgef. 10/06/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900857

633 Flaschen

66,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glentauchers 2009/2022

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 07/05/2009

Abgef. 13/06/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900316

647 Flaschen

63,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Craigellachie 2008/2022

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 23/06/2008

Abgef. 10/06/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900621

606 Flaschen

64,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

In der Un-Chillfiltered-Range schickt Signatory anspruchsvolle Genießer in dieser Woche zunächst auf die Insel Islay – mit dem in Hogsheads gereiften Caol Ila 2012/2022. Statt Torfrauch hat der beliebte Klassiker Edradour 2012/2022 hocharomatischen Sherrygenuss zu bieten.

In der Speyside macht die durch Verzicht auf Kühlfiltration mit vollen Aromen ausgestattet Reihe Halt im Städtchen Elgin. Dem Glen Elgin 2009/2022 steht mit dem Linkwood 2009/2022 ein Nachbar aus Bourbon Barrels zur Seite.

Caol Ila 2012/2022

Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 25/07/2012

Abgef. 21/06/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Hogsheads

Fassnr. 322141, 322155

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2012/2022

Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 16/05/2012

Abgef. 11/06/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 257

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Elgin 2009/2022

Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 16/09/2009

Abgef. 21/04/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Hogsheads

Fassnr. 806369, 806378, 806379

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2009/2022

Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 17/04/2009

Abgef. 02/05/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrels

Fassnr. 34017, 34018, 34027, 34028

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Seltener Single Malt: Spirituosen-Highlight von Berry Bros. & Rudd

Schmuggler während der Prohibition mit Spirituosen versorgen, Napoleon III. im Keller verstecken, den Dichter Lord Byron auf der großen Kaffeewaage wiegen – 1698 gegründet, blickt Berry Bros. & Rudd auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurück. Die Londoner Institution steht für mehr als 300 Jahre Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen.

Mit dem Mannochmore 2010/2022 füllte Berry Bros. & Rudd einen nur selten als Single Malt angebotenen Whisky ab. Erst 1971 im Tal des Lossie, südlich von Elgin, gegründet, wurde die Anlage bereits 1985 und erneut 1995 stillgelegt. Heute produziert die Schwesterbrennerei von Glenlossie nur während der Wintermonate.

Das Small Batch No.1 aus einem einzelnen Hogshead zeigt sich mineralisch, grasig und malzig in der Nase. Dazu stoßen Noten von Limette und Kiwi, Apfel sowie etwas Pfeffer, die sich am Gaumen mit Zitronenschalen, gebuttertem Toast und weißem Pfeffer fortsetzen.

Mannochmore 2010/2022 – Small Batch No.1

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2010

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Hogshead

Fassnr. 206

1.042 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt