Schon im Juli berichteten wir über das neue Packaging von Glendronach – nun hat es auch Deutschland erreicht. Um diesen Relaunch der Highland-Whiskys entsprechend vorzustellen, hat es sich Master Blenderin Dr. Rachel Barrie nicht nehmen lassen, persönlich nach Deutschland zu kommen. Am 12. November wird sie in Hamburg sein, am 13. dann in Berlin – und ab 15. November auch bei der InterWhisky in Wiesbaden, wo sie im Rahmen der Messe Masterclasses zu den neuen Abfüllungen geben wird.

Hier die offiziellen Infos dazu, gemeinsam mit einem Video, das den Relaunch noch einmal in eindrucksvollen Bildern vorstellt:

Brown-Forman Deutschland präsentiert: The Glendronach Relaunch mit Roadshow und Master Blenderin Dr. Rachel Barrie

Hamburg, 11. November 2024 – Die renommierte The Glendronach Destillerie, seit fast 200 Jahren bekannt für ihre herausragenden, schottischen Single Malts, eröffnet mit einer neuen, eleganten Optik ihres Portfolios ein weiteres Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte. Zur Neuvorstellung der Marke inszeniert Brown-Forman Deutschland eine bundesweite Roadshow mit hochkarätigen Events und Master Blenderin Dr. Rachel Barrie, die The Glendronach in Tastings und Master Classes präsentiert.

Eine neue Ära und innovative Kampagne für The Glendronach

Mit dem neuen Design und der Kampagne “Raise Expectations”, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten schottischen Fotografen und Regisseur Rankin entstand, spricht The Glendronach eine neue Generation anspruchsvoller Whisky-LiebhaberInnen an. Die visuelle Neugestaltung kombiniert Tradition und modernen Luxus und verleiht der Marke eine zeitlose, elegante Ästhetik. Die Kampagne, die die spanische Flamenco- Tänzerin Rocio Dusmet Orellana in den Mittelpunkt stellt, betont die einzigartige Verbindung von schottischem Highland-Spirit und spanischem Flair, die den in Pedro Ximénez- und Oloroso-Sherryfässern aus Spanien gereiften The Glendronach auszeichnet.

Für Dr. Rachel Barrie verkörpert The Glendronach „ein geschmackliches Crescendo“, das die Erwartungen an Single Malt Whiskys erhöhen soll: „Wir setzen einen neuen Standard und verbinden den exquisiten Charakter unseres Whiskys mit einem neu gestalteten Design, das die luxuriöse und extravagante Natur harmonisch zur Geltung bringt.“

Ein besonderes Highlight des neuen Designs ist ein kuratiertes Markenmuster, das Brombeeren und Krähen zeigt – eine Hommage an die Natur, die die Brennerei umgibt. Der Name „Glendronach“ bedeutet auf Schottisch-Gälisch „Tal der Brombeeren“ und spiegelt die enge Verbindung zur Region wider.

Events in drei Städten zelebrieren die Exzellenz der Marke auf neuem Niveau

Den Auftakt macht am 12. November ein exklusives Event in Hamburg, bei dem das neugestaltete Kernsortiment von The Glendronach – 12, 15 und 18 Years Old – vorgestellt wird. In einer exklusiven Location dürfen sich die geladenen Gäste auf Tastings, Food Pairings und hochwertige Unterhaltung freuen.

Am 13. November zieht die Roadshow weiter nach Berlin, wo ein Dinner mit Whisky Pairing und einer anschließenden Mixology Session stattfindet. Den krönenden Abschluss der Tour bildet Wiesbaden, wo Dr. Rachel Barrie am 14. November als Special Guest beim 25th Highland Anniversary Dinner auf der 25. InterWhisky zwei außergewöhnliche Single Malts präsentiert. Ab dem 15. November können InterWhisky- BesucherInnen den neuen Auftritt von The Glendronach live erleben und in einer Grand Master Class mit Dr. Rachel Barrie tiefer in die Welt der Marke eintauchen. Auch die Verkostung sowie der exklusive Erwerb des herausragenden Single Malts ist vor Ort möglich.

The Glendronach im neuen Design hält Einzug im deutschen Markt

Ab sofort werden die neugestalteten The Glendronach Single Malts 12 Years Old (43% Vol., 47,99 Euro, UVP), 15 Years Old (46% Vol., 89,90 Euro, UVP) und 18 Years Old (46% Vol., 139,90 Euro, UVP) sukzessive in den deutschen Handel und die Gastronomie eingeführt.

Die preisgekrönten Single Malts bleiben in ihrem Geschmacksausdruck unvergleichlich. “Raise Expectations” lädt MarkenliebhaberInnen und Whisky Connaisseure ein, die Einzigartigkeit von The Glendronach in all seinen Facetten nochmals neu zu entdecken.