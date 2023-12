Wir haben zwar bereits schon im Überblick über die Preisverleihungen im Rahmen der Interwhisky Frankfurt kurz darüber berichtet, nun aber erreicht uns eine ausführlichere Pressemitteilung von Bushmills zum Gewinn der Auszeichnung Best Whisky Distillery International – die wir natürlich gerne hier mit Ihnen teilen:

Bushmills ist „Best Whisky Distillery International” Gesamtkonzept überzeugt Fachjury und Whiskey-Liebhaber*innen

Bushmills Irish Whiskey ist vom Fachmagazin „Der Whisky-Botschafter“ als „Best Whisky Distillery International 2024“ ausgezeichnet worden. Die Jury lobte vor allem die erstklassigen Single Malt-Whiskeys der Marke, wobei besonders die Qualitäten der Causeway Collection die Entscheidung maßgeblich beeinflussten. Auch das Packaging sowie das begleitende Marketing- und Vertriebskonzept und nicht zuletzt auch die Gastfreundschaft in der Distillery und im Visitors Centre in Irland überzeugten die Juroren. Die finale Entscheidung traf aber nicht nur die Jury – auch die Leser*innen des Magazins konnten für ihre Favoriten in den sechs Kategorien abstimmen.

Preisgekrönte Single Malt-Whiskeys aus Irland

Über 400 Jahre Tradition in der Whiskey-Herstellung mit dem besonderen Fokus auf der Herstellung bester Irish Single Malt- Whiskeys, ein Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird und viel Sorgfalt und Leidenschaft: Das ist das Erfolgrezept, mit dem Bushmills den Grundstein für seine preisgekrönten Single Malt Whiskeys gelegt hat. Die dreifach destillierten Premium- Produkte sind bekannt für ihren unverwechselbar weichen Geschmack und den berühmten Hausstil. Nun hat jedoch auch die Destillerie selbst eine Auszeichnung erhalten: Sie ist „Best Whisky Distillery International 2024“.

„Wir sind stolz auf diese Anerkennung unserer Arbeit“, fasste Lisa de Ridder von Eggers & Franke, Importeur der Marke und zuständig für den Vertrieb im Handel, die Bedeutung des Preises zusammen. „Sie bestätigt uns, dass wir mit der Marke und den Produkten von Bushmills auf dem richtigen Weg sind und von der Whiskey-Community gesehen und geschätzt werden.“

Erstmalig durften für die Awards auch die Leser*innen des Fachmagazins abstimmen. Über 19.000 Menschen folgten dem Aufruf der Redaktion und stimmten für ihren Favoriten in den sechs Kategorien ab. Die Auszeichnung von Bushmills als „Best Whisky Distillery International“ zeigt damit nicht nur die Anerkennung der Fach-Jury, sondern auch und vor allem die Akzeptanz und Beliebtheit der Marke bei den Whiskey-Liebhaber*innen, die die Kernzielgruppe des Magazins bilden.

Verliehen wurde die Auszeichnung im Rahmen der Germany’s Best Whisky Awards 2024 vom Fachmagazin „Der Whisky-Botschafter“ auf der Inter Whisky in Frankfurt. Dort waren die Qualitäten der Causeway Collection 2023 nach einem exklusiven Launch-Event in München auch erstmals einem größeren Publikum zur Verkostung zugänglich. Dort hielt zudem Alex Thomas, die als Master Blenderin bei Bushmills für die Causeway Collection verantwortlich zeichnet, eine Bushmills Grand Masterclass. Sie hob die Einzigartigkeit von Bushmills als Experte für Irish Single Malt-Whiskeys hervor und erläuterte zudem die Besonderheiten der zwei neuen Qualitäten, die sie exklusiv für Deutschland kuratiert hat: Den Bushmills 12 Year Old New American Oak Cask (UVP: 110 Euro) sowie den Bushmills 21 Year Old Vermouth Cask (UVP: 375 Euro), die auf www.ludwig-von-kapff.de erhältlich sind.