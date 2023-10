Bushmills kündigt The 2023 Causeway Collection an

Die nordirische Bushmills Distillery stellt ihre diesjährige Ausgabe der Causeway Collection vor, die nach dem nur einen Steinwurf von der Brennerei entfernten Giant’s Causeway benannt ist. Auch in diesem Jahr wählte Alex Thomas, seit dem Herbst 2021 master blender bei Bushmills, die Fässer für diese Bottlings aus. The 2023 Causeway Collection besteht aus neun Single Malts, die ein Alter von 10 bis 23 Jahren ausweisen können. Alle Whiskeys reiften zunächst in Oloroso-Sherryfässern und Bourbonfässern. Anschließend wurden sie dann in anderen Fass-Arten veredelt, darunter virgin American oak, Sauternes und Cognac.

Die Whiskeys der Causeway Collection 2023 sind alle nicht kühlgefiltert und kosten zwischen 100 und 450 Euro. In den letzten Jahren waren die jeweiligen Abfüllungen der Causeway Collection für jeweils bestimmte Märkte vorgesehen. Wir vermuten, dass wir hierüber noch genauere Informationen erhalten, und werden Sie dann über die Details der Bottlings informieren.