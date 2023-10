TTB-Neuheiten: Port Charlotte, Loch Lomond und Glen Scotia

Die Etiketten zu fünf möglichen neuen Abfüllungen sind in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht. Zweimal ist die Islay-Brennerei Bruichladdich mit ihrer Marke für heavily peated whiskys, Port Charlotte, vertreten. Auch die Loch Lomond Distillery ist doppelt vertreten. Das fünfte Label kommt aus der Campelbeltown-Destillerie Glen Scotia. Im Detail:

Mit Port Charlotte SYC:01 2013 erhält die Cask Exploration Serie einen weiteren Neuzugang. Der heavily peated Single wurde wurde 2013 destilliert, reifte 10 Jahre in oak casks und dann mit 54,4 % Vol. und ohne Kühlfiltrierung sowie Färbung abgefüllt. Weiteres ist auf den Label nicht zu erfahren:

Ebenfalls ohne Kühlfiltrierung sowie Färbung, allerdings mit % Vol., kommt Port Charlotte Islay Barley 2015 in die Flaschen. Der 2015 destillierte Malt reift 8 Jahre in oak casks, hier die Etiketten:

Zum 152nd Royal Troon, einem Golf-Turnier, erscheinen innerhalb einer The Open Special Edition zwei Abfüllungen aus der Brennerei Loch Lomond. Der Malt mit einem Finish in Manzanilla Wein-Fässern kommt mit 46 % vol. und ohne Kühlfiltrierung in die Flaschen. Die Label sehen so aus:

Loch Lomond 24 yo The Open Special Edition erscheint in einer Auflage von 4.500 Flaschen, abgefüllt mit 48,2 % Vol.. Der 2000 destillierte Malt reifte in Manzanilla Sherry Casks, sein Label sieht so aus:

Die Abfüllung zum Campbeltown Malts Festival 2024 der Brennerei Glen Scotia wird allem Anschein nach ein 9 Jahre alter unpeated Whisky mit einem Fino Sherry Finish, mit 56,2 % Vol. abgefüllt. Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.