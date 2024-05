Die Krise der Craft Distilleries in den USA: Golden Moon Distillery in Colorado sperrt zu

Ende des Jahres berichteten wir noch darüber, dass Stephen Gould, Eigentümer und Master Distiller der seit 2008 bestehenden Golden Moon Distillery in Golden, Colorado, nach einem Käufer für seine Brennerei suchte – als Komplettverkauf oder als Beteiligung, um die Leistung der Brennerei nach oben skalieren zu können.

Fünf Monate nach der Ankündigung kommt nun das definitive Aus der Brennerei – es sei einfach das Geld ausgegangen. Ein potentieller Käufer sei zwar an die Destillerie herangetreten, hatte aber letztlich nicht das Geld, das für den Kauf und Weiterbetrieb notwendig gewesen wäre. Die Live Oak Bank wird nun die Besitztümer der Brennerei liquidieren. Bis auf das Golden Moon Speakeasy, das kurzfristig weitergeführt würde, würden alle Tätigkeiten ab sofort eingestellt – und ob das Golden Moon weiterbestehen könne, hinge vor allem von den Banken ab, wie Stephen Gould sagte:

“This is all very sad. Until a few weeks ago we thought we had a buyer/investor that would have allowed the company to continue to grow and prosper, but they unfortunately were unable to deliver the investment and resources they promised. As such, the company is now out of cash and time and we have no alternative. We will keep Golden Moon Speakeasy operating in the near term, as we look at ways to keep that part of the business intact, likely with new ownership. That is assuming the bank allows us to do so.

We appreciate all the support we’ve received over the years.”