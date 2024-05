Vom Niederrhein erreicht uns die Meldung, dass man seitens der Whiskybotschaft, sie wurde 2020 zum besten Whiskyshop Deutschlands gewählt, einen neuen Betreiber sucht. 2022 hat man das Geschäft von den vorigen Betreibern, Michaela und Tim Tünnerman, übernommen – jetzt suchen die Nachbesitzer einen neuen Pächter. Die Kontaktaufnahme sollte über die im Text enthaltene Adresse erfolgen, die Webseite des Geschäfts ist nicht mehr erreichbar.

Hier der Text, den uns der von den Gesellschaftern beauftragte Verantwortliche dazu übermittelt hat:

Die Whiskybotschaft in Kerken sucht einen neuen Betreiber/in

Mitten im Herzen Nieukerks befindet sich Die Whiskybotschaft in einem 250 jahre alten Denkmalgeschützen Gebäude. Die Whiskybotschaft bietet mit Bar und Kaminlounge auf 130 qm (zuzüglich „Tasting Room“) über 1000 Whiskys zur Verkostung an.

Die sonnige Außenterrasse bietet einen Blick auf den wunderschönen Webermarkt und auch ein Blick in den urigen Gewölbekeller lohnt sich.

Die Whiskybotschaft in Kerken – in einem 200 Jahre alten Haus treffen sich Tradition und Innovation. Bild © Whiskyexperts

Die Gemeinde Kerken liegt am unteren Niederrhein im Westen von Nordrhein-Westfalen und ist eine kreisangehörige Gemeinde des Kreises Kleve. Die Gemeindede Kerken grenzt im Norden an die Stadt Geldern und an die Gemeinde Issum, im Osten an die Gemeinde Rheurdt, im Süden an die Stadt Kempen und die Gemeinde Wachtendonk sowie im Westen an die Stadt Straelen.

Die Räumlichkeiten stehen ab sofort zur Verpachtung zur Verfügung.

Die netto Kaltmiete beträgt 1.400,00€ zuzüglich Nebenkosten von ca. 500,00€ (ohne Tasting Room)

Für weitere Informationen/Besichtigung steht Ihnen der Unterzeichner gerne zur Verfügung.

Sollte zeitnah kein neuer Pächter/in gefunden werden, wird das sehr hochwertige Interieur sowie alle originalen und angebrochenen Whiskys, darunter einige sehr wertvolle und rare Spezialitäten verkauft, auch hierzu können sie sich gerne melden.

Mail an: info@diewhiskybotschaft.de