Nach langer Suche haben Michaela und Tim Tünnermann ein neues Team für die Weiterführung der Whiskybotschaft in Kerken gefunden, deren Leitung sie aus gesundheitlichen Gründen abgeben musste. Das mehrfach prämierte Fachgeschäft wird nun von einem Team unter der Leitung des Geschäftsführers Felix Genzmer geleitet, der mit 12 Freunden die Whiskybotschaft übernommen hat. Felix Genzmer steht dabei für Kontinuität – er arbeitete bereits seit einigen Jahren in der Whiskybotschaft.

Im folgenden Text stellt sich Felix Genzmer mit dem Team vor – wir wünschen ihm und dem neuen Team alles erdenklich Gute für die kommenden Jahre und viel Freude an der neuen Aufgabe. Michaela und Tim wünschen wir viel Freude und erholsame Zeiten für die Zukunft!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die Whiskybotschaft unter neuer Leitung

Liebe Whiskyfreunde,

nachdem es einige Zeit in Anspruch genommen hat, hat die Whiskybotschaft nun einen Nachfolger gefunden. Es geht also weiter im schönen, historischen Bürgerhaus in Kerken.

Tim und Michaela Tünnermann, die ihr Engagement aus gesundheitlichen Gründen beenden mussten, haben die Whiskybotschaft nun in gute Hände übergeben können.

Eine Gruppe von 12 Freunden, die aus der Region kommen oder mit ihr verbunden sind, hat die Botschaft übernommen und ein Mitglied aus dem Team der Whiskybotschaft zum Geschäftsführer bestellt.

Besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch Herrn Kuypers, dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung des Kreis Kleve, sowie Herrn Möcking, Bürgermeister der Gemeinde Kerken, die die Botschaft bei der Suche nach einem Nachfolger unterstützt haben.

Der neue Geschäftsführer bin nun ich, Felix Genzmer. Ich arbeite bereits seit einigen Jahren in der Whiskybotschaft und durfte in dieser Zeit viel von Michaela und Tim lernen. Stammgäste haben mich mit Sicherheit bereits getroffen und bestimmt sogar über Whisky gefachsimpelt. Die Botschaft wird also auch in Zukunft von einem echten Liebhaber geleitet.

Unterstützt werde ich auch weiterhin von unserem eingespielten Team.

Wer bereits in der Vergangenheit in der Botschaft zu Gast war, darf weiterhin den gewohnt guten Service erwarten. Außerdem werden auch wieder Tastings im eigens dafür geschaffenen Tastingraum angeboten. An der langen Eichenholztafel kommen bis zu 20 Personen in den Genuss eines Stimmungsvollen Abends. Die Tickets stehen bereits online zur Buchung bereit.

Zunächst stehen nur Termine im September zur Verfügung, es folgen jedoch auch weitere Termine in Kürze.

Auch in den sozialen Medien wird wieder mehr von der Whiskybotschaft zu sehen sein. Es lohnt sich also auch hier einmal vorbeizuschauen.

Vielen Dank und hoffentlich bis bald,

Felix Genzmer & das Team der Whiskybotschaft

www.diewhiskybotschaft.de