Jobangebot: Die Whiskybotschaft sucht eine Vollzeitkraft (m/w/d) als Teamleader für Service und Ladengeschäft ab 01. September 2020

Die Whiskybotschaft in Kerken möchte sich personell verstärken und sucht daher zum Eintritt mit dem 1. 9. 2020 eine Vollzeitkraft in verantwortlicher Position für Service und Shop. Details dazu finden Sie im nachfolgenden Stellenangebot, das wir gerne für das Unternehmen unseren Lesern und potentiellen Interessenten näherbringen:

Die Whiskybotschaft sucht eine Vollzeitkraft (m/w/d) als Teamleader für Service und Ladengeschäft ab 01. September 2020

War es schon immer Dein Traum, in einem wunderschönen, im schottischen Stil gehaltenem Whiskyfachhandel mit Bar & Lounge zu arbeiten? Dann hast Du vielleicht jetzt die Möglichkeit dazu!

Die Whiskybotschaft in Kerken ist ein mehrfach ausgezeichnetes Whiskylokal am Niederrhein. Im Ausschank gibt es mehr als 1000 Flaschen Whisky, im Verkauf noch mehr. Ein solides Grundwissen über das Wasser des Lebens solltest Du also mitbringen, idealerweise hast Du bereits Tastings veranstaltet. Da die Bar & Lounge auch am Wochenende bis spät in die Nacht geöffnet ist, und Whiskytrinker gerne über Whisky fachsimpeln, sollten lange Arbeitszeiten und Kommunikation (deutsch, englisch) kein Hindernis darstellen.

Unsere Kunden legen viel Wert auf Qualität, daher ist ein gepflegtes Äußeres mit guten Umgangsformen selbstverständlich für Dich. Du bist vertraut im Umgang mit Microsoft Office, Social Media und verfügst über entsprechende betriebswirtschaftliche Grundlagen. Spaß an der Arbeit, ein angemessenes Gehalt, Reisen nach Schottland und ein möglicher Einstieg als Mitinhaber oder mehr in Zukunft sind außergewöhnliche Optionen, die wir Dir bieten.

Um mehr zu erfahren, schicke uns bitte Deine ausführliche Bewerbungsunterlagen mit Bild, Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und Pseudonym mit dem Du in sozialen Medien unterwegs bist. NUR per email an Bewerbungen@diewhiskybotschaft.de

Wir freuen uns, Dich nach Absprache persönlich kennenzulernen um Weiteres zu erörtern!

Bewerbungen werden natürlich streng vertraulich behandelt!





Wir und unser Team, bestehend aus 11 Mitarbeitern, freut sich auf Dich!

Tim & Michaela Tünnermann