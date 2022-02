Nachfolger für die Whiskybotschaft gesucht

Im Juni des Vorjahres kam die überraschende Nachricht, dass die Whiskybotschaft in Kerken aus gesundheitlichen Gründen zum Verkauf stand (wir berichteten damals). Jetzt hat man sich bei der Whiskybotschaft in einem weiteren Schritt einen erfahrenen Wirtschaftsfachmann an Bord geholt, der ab sofort zur Unterstützung der Interessenten und Inhaber die Gespräche professionell begleiten wird.

Potentielle Interessenten finden im nachfolgenden Schreiben von Tim und Michaela Tünnermann, den Inhabern, mehr Infos und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme:

Liebe Whiskyfreunde,

wer die Whiskybotschaft kennt oder ihr folgt hat vielleicht mitbekommen, dass diese aufgrund der schweren Erkrankung des Geschäftsinhabers seit ca. einem halben Jahr zum Verkauf steht.

Die gute Nachricht: die Whiskybotschaft ist für Kunden und Gäste geöffnet, sowohl Online als auch vor Ort. Dennoch sind die Geschäftsaktivitäten deutlich reduziert, so werden aktuell z.B. keine Tastings angeboten. Dies soll sich bald wieder ändern!

Erste Gespräche zum Verkauf wurden geführt, doch hat sich gezeigt, dass Hausbanken in der derzeitigen Corona-Situation sehr vorsichtig mit der Finanzierung von Unternehmen sind und sich mit dem Nischenmarkt Whisky-Business oftmals auch nicht gut auskennen.

Daher hat die Whiskybotschaft nun zur Entlastung der Inhaber und zur Unterstützung potentieller Käufer einen erfahrenen Wirtschaftsfachmann beauftragt, der die Unternehmens-Nachfolge professionell verantworten wird. Die Optionen sind vielfältig und umfassen neben Wirtschaftshilfen des Kreises Kleve auch Finanzierungshilfen durch die Eigentümer.

Die Whiskybotschaft ist ein Vorzeigeobjekt in Kerken und im Kreis Kleve, Dank der außergewöhnlichen Kombination von modernem Onlineshop mit best-in-class-features, Vor-Ort Ladenlokal und Gastronomie in gemieteten Räumlichkeiten über 3 Etagen in einem mehr als 250 Jahre alten, komplett restaurierten Gebäude im Ortsmittelpunkt. Dazu kommen eine große Außenterrasse, Gewölbekeller für Raritäten, Bruichladdich-Lounge und Zigarrenlounge, ein stylischer, in Bruichladdich-Tartan designter Tastingraum für 20 Personen, vollausgestattet für Online-Tastings und die eigene Whiskymesse „Whiskyfair Niederrhein“, die coronabedingt zuletzt ausfallen musste.

Mit ihrem engagierten Team und mehr als 17 Jahren Marktpräsenz, verzeichnet die Whiskybotschaft eine hohe Markenbekanntheit und viele begeisterte Gäste und Stammkunden. Sie ist ausgezeichnet als No.1 Germany´s Best Whisky Shop 2020 und gehört als ausgesuchter Fachhändler neben dem Whiskycircle auch zu den Member´s of the Laddie Crew.

Wer sein Business erweitern oder seinen Lebenstraum mit diesem eingespielten Konzept erfüllen möchte in einem Geschäftszweig, der auch in Zukunft großes Potential verspricht, sendet seine ernstgemeinte Zuschrift ausschließlich per mail an Herrn Heck unter ph@diewhiskybotschaft.de.

Die Whiskybotschaft GmbH

Tim und Michaela Tünnermann

Schwanenmarkt 2

47647 Kerken

Tel. 02833-572257

www.diewhiskybotschaft.de

Hier geht’s zum 360° Rundgang durch die Whiskybotschaft

Ladengeschäft und Gastronomie sind geöffnet: (Es gelten die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung des Landes NRW)

Do 15:00 bis 22:00 Uhr

Fr & Sa 15:00 bis 24:00 Uhr