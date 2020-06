PR: Die Whiskyfair NRW findet in diesem Jahr nicht statt

Die 5. Whiskyfair NRW in Kerken fällt in diesem Jahr leider aus. Dies teilt uns Tim Tünnermann, Geschäftsführer des Veranstalters Die Whiskybotschaft in Kerken, in einer Presseaussendung mit. Alles weitere zur Whiskyfair NRW in Kerken, ihrer Absage un der Aussicht auf die Whiskyfair NRW 2021 finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Liebe Whiskyfreunde,

leider muss ich Euch mitteilen, dass die 5. Whiskyfair NRW in Kerken in diesem Jahr NICHT stattfinden wird.

Wir haben uns intensiv darüber Gedanken gemacht, ob wir die Messe ausrichten, sind aber zum Schluss gekommen, die Verantwortung darüber nicht übernehmen zu können. Genaueres haben wir in unserem Newsletter bekannt gegeben. Nur soviel: Auch wenn sich die Lage zu bessern scheint, die Pandemie ist nicht vorbei. Es reicht ein „ Superspreader“( Personen, die Virusträger sind und besonders viele Menschen anstecken), der viele Menschen bei einer Messe mit ca. 1000 Personen anstecken kann. Wir möchten nicht das Risiko tragen, unsere Gemeinde Kerken, deren Bürger und Unternehmen, dem Risiko einer Quarantäne auszusetzen. Dazu kommen noch viele weitere Punkte, die uns dazu bewogen haben, dieses Jahr zu pausieren. Umso mehr freuen wir uns auf 2021 und hoffen, dann wieder ganz normal die Whiskyfair auszurichten!

Alle, die bereits eine Karte online gekauft haben, bekommen in den nächsten Tagen ihr Eintrittsgeld erstattet. Alle die im Ladengeschäft eine Eintrittskarte gekauft haben, müssten mit dieser vorbei kommen und erhalten ihr Geld zurück.

Wirklich sehr schade! Aber unterm Strich zählt die Gesundheit. Ich möchte betonen, dass dies unsere persönliche Entscheidung ist! Andere Messen, die stattfinden, können andere Konzepte haben und sind dadurch evtl. in der Lage, ihre Messe auszuführen. Bitte nicht von uns auf andere schließen! Wir selbst werden ggf. auch auf anderen Messen mit einem Stand vertreten sein (sofern diese mit dem erforderlichen Sicherheitskonzept stattfinden, aus heutiger Sicht!), hier tragen wir nur die Verantwortung für uns. Danke für Euer Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen,

Tim Tünnermann

Geschäftsführer

www.diewhiskybotschaft.de