PR: Jack Daniel’s und FC St. Pauli unterstützen die Kunstszene

Auch die Kunst- und Kultur-Szene trifft die aktuelle Corona-Pandemie, und vielleicht trifft sie diese besonders hart. Gerade passend zu dieser Zeit unterstützt Jack Daniel’s in einer bereits lange geplanten Kooperation mit dem FC St. Pauli die lokale Kunstszene. Alle weiteren Informationen rund um diese Projekt finden Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir heute von Brown-Forman Deutschland erhalten haben:

Jack Daniel’s unterstützt in Kooperation mit dem FC St. Pauli die Kunstszene und verlost Bilder und T-Shirts der Lokalkünstler Rebelzer und Pepe Peps

Hamburg, 10.6.2020 – 20 Gemälde, kreiert von dem für seine Freak Motive bekannten Designer Rebelzer, und 400 T-Shirts, entworfen und produziert von dem Hamburger Künstler Pepe Peps, hat Brown -Forman Deutschland im Rahmen der Partnerschaft seiner Flaggschiffmarke JACK DANIEL’S mit dem Hamburger Fußballclub St. Pauli in Auftrag gegeben. Über Verlosungsaktionen auf den JACK DANIEL’S und FC St. Pauli Facebook und Instagram Seiten im Zeitraum 11. bis 28. Juni 2020 hat jeder Fan die Chance, in den Besitz eines Bildes oder T-Shirts dieser besonderen Editionen zu gelangen. Zusätzlich spendet Brown-Forman Deutschland 10.000 Euro an das Urban Art Institute, einen gemeinnützigen Verein, der zeitgenössische Kunst und Kultur im städtischen Raum fördert.

Marvin Knoll (rechts) und Boris Tashchy

„Die Pop-Kultur spielt in der Geschichte von JACK DANIEL’S schon immer eine Rolle. Gemeinsam mit unserem Partner FC St. Pauli unterstützen wir mit diesem Projekt die lokale Kunstszene. Besonders freut uns, dass diese bereits lange geplante Kooperation und unsere Spende an die Kunstszene zu einem Zeitpunkt kommt, in der die Unterstützung von Künstlern aufgrund der globalen Pandemie noch dringender nötig ist“, führt Miroljub Nenadovic, Senior Brand Manager JACK DANIEL’S Germany, aus. Neben der Verlosung über die Social Media Kanäle stellt Brown-Forman Deutschland bis zu zehn der Rebelzer Gemälde im FC St. Pauli Museum aus. Die einzelnen Bilder ebenso wie 100 Pepe Peps T-Shirts können von den Besuchern im Rahmen der Ausstellung vom 18. Juni bis 2. Juli 2020 käuflich erworben werden; die hierüber erzielten Einnahmen kommen ebenfalls dem Urban Art Institute zur Kunstförderung zugute. „Viele Kulturbetriebe und auch wir sind von der Corona Situation besonders betroffen. Brown-Forman Deutschland hat das FC St. Pauli Museum bereits in der Vergangenheit unterstützt, daher freuen wir uns, diese Aktion zugunsten des Urban Art Institute in unserer wiedereröffneten Ausstellung solidarisch unterstützen zu können“, so Sönke Goldbeck, Vorstand des FC St. Pauli Museums. Martin Drust, Geschäftsleiter Marketing beim FC St. Pauli, hebt hervor: „Gemeinsame Werte sind die Grundlage all unserer Partnerschaften beim FC St. Pauli. Das Engagement von JACK DANIEL’S zeigt perfekt, wie aus diesen Gemeinsamkeiten Gutes entsteht. Die Kulturschaffenden sind von der aktuellen Pandemie hart getroffen und so freut es mich besonders, dass wir auf diesem Weg zusammen zum Erhalt einer bunten und vielfältigen Szene beitragen können.“

Im Laufe der Spielsaison sind weitere Projekte im Rahmen der Partnerschaft zwischen dem FC St. Pauli und JACK DANIEL’S geplant, die ein Engagement der Marke auch über die Kunstszene hinaus beinhalten.