Irish Distillers ernennen neuen Master Distiller der Midleton Distillery

Die Irish Distillers, im Besitz von Pernod Ricard, geben heute für ihre Midleton Distillery einen Wechsel auf dem Posten des Master Distillers bekannt. Kevin O’Gorma übernimmt nun die Position, der bisherige Master Distiller Brian Nation wird die Rolle des Master Distiller in einer Start-up-Brennerei in den USA übernehmen.

Kevin O’Gorma, in Cork geboren, absolvierte sein Technology-Studium an der University of Limerick und erlangte ein Destillations-Diplom am Institute of Brewing and Distilling. Seine berufliche Laufbahn in Midleton begann er 1998 als Distiller unter dem bereits pensionierten Master Distiller Barry Crockett. Von dort wechselte er zur Whiskey-Reifung und arbeite mit dem damaligen Master of Maturation Brendan Monks- Nach dessen Pensionierung 2007 übernahm Kevin O’Gorma seine Rolle und wurde neuer Master of Maturation.

Irish Distillers neuer Master Distiller: Kevin O’Gorman

In der Midleton Distillery produzieren die Irish Distillers unter anderem auch den Spirit für eine Vielzahl ihrer Whiskey-Marken.