Neu: Glenfarclas Pagoda Sapphire Reserve 1953

Ein sehr außergewöhnlicher Whisky aus der Destillerie Glenfarclas ist neu erschienen – und bildet das große Finale der Pagoda-Serie, über die wir ja schon mehrmals berichtet haben (zuletzt Im März dieses Jahres).

Die Glenfarclas Pagoda Sapphire Reserve 1953 ist ein 63 Jahre alter Whisky aus der Highland-Brennerei (er wurde bereits 2017 aus dem Fass genommen), der in drei Varianten angeboten wird: 180 Flaschen mit 700ml, 63 Flaschen mit 1,5l und 45 Flaschen mit ebenfalls 1,5l, allerdings als Collectors Edition.

Die Preise dafür reichen von 23783 Pfund (ohne Steuer) für die 700ml-Flasche bis zu 56060 Pfund für die Collectors Edition.

Der Glencairn-Decanter wird auf der Vorderseite von 36 Sapphiren geziert, die die Nummer „63“ bilden. Die Hälse der Decanter sind mit Silber oder Gold überzogen, alle Flaschen einzeln numeriert.

Die originalen Tasting Notes könnten einerseits als kleine Kaufhilfe verwendet werden – oder andererseits als Anregung für die Fantasie, sollte der Kontostand für den Erwerb nicht ganz ausreichen:

Nose: Endlessly dark and wintery. Espresso and dark bitter chocolate make a powerful first impression, alongside notes of tart blackberry and gooseberries. Rich spices appear as the whisky wakes up: cloves and nutmeg with some candied orange sweetness balancing a slight astringency.

Colour: Deep Amber.

Flavour: More citrus notes, especially cloves in oranges, appear alongside the darker sherried fruits, and heavy Christmas spices weigh down the already robust palate.

Finish: An astounding, long finish that is a journey of flavours in itself. Bitter cocoa nibs, old leather and a leafy green edge lead to tobacco and cigar smoke trailing behind.