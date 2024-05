TTB-Neuheit: Macallan The Harmony Collection Vibrant Oak in Collaboration with Cirque Du Soleil

Alas wir vor gut einer Woche von The Macallan eingeladen waren, die Vorstellung des Cirque Du Soleil zum 200. Geburtstag der Destillerie in einem ihrer Lagerhäuser zu besuchen, endete die Vorstellung mit einem großen, stilisierten Eichenbaum, der auf die Bühne gerollt wurde und von dem sich dann jeder Besucher einen nicht näher bezeichneten Macallan in einem Glas Glas in Form einer Eichel „pflücken“ und genießen konnte.

Auch auf Nachfragen war nichts Genaueres über den Whisky zu erfahren – außer, dass er nicht zu kaufen sei. Noch, müsste man vielleicht hinzufügen, denn was wir dort getrunken (und als angenehm rund und gehaltvoll empfunden) haben, könnte jener Whisky sein, den wir in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben: Eine nächste, die bislang 5., Ausgabe in der Harmony Collection: den Macallan The Harmony Collection Vibrant Oak in Collaboration with Cirque Du Soleil.

Eines vorweg: Auch in der Datenbank gibt er seine Geheimnisse nicht ganz preis, denn das Rückseitenetikett ist in einer sehr geringen Auflösung gehalten, die das Entziffern des Textes zu einem Ratespiel macht. Was wir aber sagen können: Er ist mit 44,2% vol. Alkoholstärke abgefüllt und reifte in first fill Sherry seasoned American Oak casks und in in Refill casks. Die Verpackung und die Etiketten wurden unter Verwendung von Eichenspänen, die in der Cooperage anfielen, erzeugt. Die Tasting Notes sind nicht zweifelsfrei zu lesen, vielleicht haben Sie mehr Glück?

Hier jedenfalls die beiden Etiketten des Macallan The Harmony Collection Vibrant Oak in Collaboration with Cirque Du Soleil aus der Datenbank:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.