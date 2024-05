Exklusiv: Ein Rundgang durch Macallan – 35 Bilder und Video

In diesem Jahr feiert The Macallan den 200. Geburtstag – zu diesem Anlass hat man sich nicht nur mit dem Cirque de Soleil zusammengetan, um ein fantastisches Programm vor Ort zu zeigen (die Show SPIRITS, die extra für Macallan kreiert wurde, läuft seit dem 9. Mai noch bis Monatsende – die Info dazu finden Sie hier), es wurden auch an verschiedenen Terminen Pressevertreter und Kunden aus der ganzen Welt eingeladen.

Whiskyexperts hatte am Mittwoch die Möglichkeit, die Show und die Destillerie Macallan zu besuchen. Von diesem Besuch haben wir Ihnen einige Bilder und ein kurzes Video aus der neuen Brennerei mitgebracht, wie sie sich jetzt präsentiert. Neu ist vor allem ein Blick auf eine neue Multimediashow namens „The Heart of the Spirit„, die zum ersten Mal vorgeführt wurde und ab Juni dann wohl öffentlich gehen wird. in ihr wird die Geschichte der Destillerie anhand der prägendsten Persönlichkeite rund um The Macallan audiovisuell vorgestellt – eine wirklich beeindruckende Erfahrung, die unsere Bilder nur unzulänglich wiedergeben können.

Wir laden Sie ein, mit uns durch die Destillerie zu gehen und einen Blick auf den Eingang, die Sammlung alter Flaschen und die Brennerei selbst zu werfen. Viel Vergnügen!