Die Whiskyburg in Wittlich feiert ihren sechsten Geburtstag und den ersten St. Kilian Day

Die Whiskyburg in Wittlich feiert in diesem Jahr ihr sechstes Firmenjubiläum! Wir gratulieren der Whiskyburg ganz herzlich zu diesem Geburtstag, dem hoffentlich noch viele weitere folgen werden. Und möchten Sie auf die Geburtstagsfeier in Wittlich hinweisen: Denn neben dem Firmenjubiläum gilt es auch, den ersten St. Kilian Day – inklusive St. Kilian Sonderabfüllung – zu begehen. Hier alle weiteren Infos, die wir von der Whiskyburg erhalten haben:

Liebe Whisky Freunde!

Am 24. September 2022 feiern wir, die Whiskyburg un Wittlich, unser 6 jähriges Bestehen.

Aber vor allem haben wir die Ehre, in Zusammenarbeit mit St. Kilian Distillers den ersten St. Kilian Day zu veranstalten. Zu diesem Anlass gibt es eine St. Kilian Sonderabfüllung aus einem Ex-Apfelweinfass.

Diese auf 760 Flaschen limitierte Edition gibt es am 24.09. nur in der Whiskyburg in Wittlich.

Den Besucher erwarten weitere Überraschungen. Details auf www.whiskyburg.de und auf Facebook.