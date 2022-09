Die dritte Ausgabe in der Serie Highland Park Cask Strength stellten wir Ihnen vor zwei Wochen vor. Heute erhielten wir auch die Pressemitteilung zu dieser neuen Abfüllung, die ab Oktober weltweit bei Whisky-Fachhändlern erhältlich sein wird. Hier alle weiteren Infos:

Aller guten Dinge sind drei: Highland Park präsentiert den neuen Whisky der Cask Strength Serie

Die nördlichste Destillerie Schottlands feiert mit ihrem neuen Whisky die Balance zwischen traditioneller Herstellung und moderner Geschmacksentfaltung

Die auf den Orkney-Inseln ansässige Destillerie Highland Park ergänzt das Portfolio der preisgekrönten Cask Strength-Serie um Batch drei, den legitimen Nachfolger des Batch zwei. Dieser verbindet auf harmonische Weise das jahrhundertealte, traditionelle Handwerk der Whiskyherstellung mit der Erkundung neuer Aromen. Einmal mehr liefern die Schotten einen Whisky, der die wilde Harmonie der Orkney-Inseln in Fass-Stärke widerspiegelt.

Purer Genuss

Highland Parks Cask Strength Release No.3 wird nach der traditionellen Methode „straight from the cask“ (direkt aus dem Fass) hergestellt und ist Whisky in seiner reinsten Form. Nach dem Reifeprozess wird der Whisky nicht auf Trinkstärke heruntergebracht, sondern in seiner reinen Form abgefüllt, was einen robusten und intensiven Geschmack mit einer größeren Tiefe im Nachgang liefert. Der Whisky kommt in voller Stärke direkt aus dem Fass und wird vor der Abfüllung nicht kältefiltriert.

Make it yours

Gordon Motion, Master Whisky Maker von Highland Park, kreierte den Whisky als Möglichkeit für eine individuelle Entdeckung der Aromen.

„Mit Cask Strength hat jeder die Möglichkeit, seinen ganz eigenen Geschmack zu erkunden und genau das zu finden, was zu ihm passt. Egal, ob mit Wasser, auf Eis oder ganz individuell – es ist Ihr Whisky und sollte auf Ihre ganz eigene Weise genossen werden. Für mich steht Cask Strength für die Balance zwischen Alt und Neu, und ich freue mich darauf zu sehen, wie die Whisky-Liebhaber diesen genießen.“

Akzentuierter Charakter

Für die Cask Strength Release No.3 wird Whisky verwendet, der mit einem höheren Anteil von getorftem Malz von den Orkney-Inseln hergestellt wird, was im Vergleich zu den anderen Single Malts der Serie zu einem intensiveren, rauchigeren Charakter führt. Er reifte überwiegend in First Fill Sherry-Fässern aus amerikanischer und europäischer Eiche und einem kleinen Anteil Refill-Fässern. Aromen von verkohlter Eiche, tropischen Früchten, Anis, Heidehonig, Vanillecreme, aromatischem Veilchen, Biskuitkuchen und Torfrauch sind das Ergebnis. Der Whisky hat einen grundlegenden Charakter, aber jedes Batch weist unterschiedliche Aromen auf, die je nach Fasstyp in den Vordergrund treten. Ebenso variiert der Alkoholgehalt von Batch zu Batch.

Die Cask Strength Realease No.3 ist ab Oktober weltweit bei Whisky-Fachhändlern, vor Ort in der Destillerie und im Geschäft in der Albert Street in Kirkwall, Orkney (Schottland), erhältlich. Mehr Informationen gibt es auf: www.highlandparkwhisky.com

Tasting Notes

Farbe: natürliche, fassbedingte Farbgebung, tiefgolden

Aroma: leicht verkohlte Eiche, mit Honig glasierte Zitronen, Anis, reife Mango, trüber Heidehonig, geschlagene Vanillecreme, aromatisches Veilchen

Geschmack: Toffee, Heidehonig, Muskatnuss, Zitrusfrüchte

Nachklang: rosa Grapefruitschale, reichhaltiger Biskuit, schwelender Torfrauch

Alkoholgehalt: 64,1 %

Gebinde: 0,7 l

Preis (UVP): 79 €