Highland Park Cask Strength Release No. 3 erschienen

Seit gestern ist ein neues Batch des Highland Park Cask Strength erhältlich. Und Vergleich zu den beiden vorherigen Batches gibt es kleine Unterschiede. So verwendete man beim Highland Park Cask Strength Release No. 3 Whisky, der mit einem höheren Anteil mit Orkney-Torf gemälzter Gertge hergestellt wurde. Des weiteren reifte der Malt des aktuellen Batch überwiegend in First-Fill-Sherry-Fässern aus amerikanischer und europäischer Eiche sowie auch einem kleinen Teil refill casks. Highland Park Cask Strength Release No.3 ist mit strammen 64,1 % Vol abgefüllt und weltweit bei Whisky-Fachhändlern, im Highland Park Online-Shop, in der Destillerie und im Geschäft in der Albert Street in Orkney zum UVP von £65 (entspricht knapp 70 €) erhältlich.