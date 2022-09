Erst Hamburg, dann Berlin, jetzt Köln: Die Jim Beam Welcome Sessions finden in den deutschen Städten großen Anklang bei den 100 geladenen Gästen, die einen Abend mit Musik und emotionalen Momenten erleben durften, diesmal mit DJ David Puentez. Wir haben von dort einen Bericht und Bilder erhalten, die wir mit wie üblich gerne mit Ihnen teilen:

All Together For The Music: DJ David Puentez feiert mit 100 Musikfans in persönlicher Atmosphäre seine Jim Beam Welcome Session in Köln

Großartige Stimmung, pulsierende Sounds und emotionale Momente machten die Jim Beam Welcome Session mit DJ David Puentez zu einem einmaligen Erlebnis für 100 Musikbegeisterte.

Köln, September 2022 – Packende Beats, mitreißende Stimmung und ein unbeschreibliches Gefühl von Verbundenheit erlebten 100 Musikfans gemeinsam mit DJ David Puentez am 22. September 2022 im Kölner The View. Bei der einzigartigen Live-Performance in persönlicher Atmosphäre begeisterte der angesagte DJ das Publikum mit seinen ausdrucksvollen, melodischen Sounds und seiner besonderen Nähe zur Community. Die Veranstaltung wurde durch das Kölner DJ-Duo Souri und Freazy eröffnet, die auch auf den diesjährigen Jim Beam Festivals auflegten.

Jim Beam Welcome Session mit David Puentez – packende Beats und Gänsehautmomente

David Puentez gilt als einer der talentiertesten Durchstarter in der deutschen DJ-Szene. Seine herausragenden Remixes, aufgeladen mit Bass und Energie, nehmen das Publikum mit und kreieren eine fesselnde Stimmung. Das DJ-Set von David Puentez in nahbarer Atmosphäre und erfrischend vielfältige Drinks boten die Grundlage für unvergessliche Momente und ein Gefühl von Zusammenhalt. Ganz nach Jim Beams Motto: „Come as a friend, leave as family“. „Es hat mich gefreut, so eine persönliche Nähe mit der Community zu erleben und diese positiven Momente miteinander zu teilen. Diese Atmosphäre bleibt in Erinnerung“, so David Puentez über seinen Gig bei der Jim Beam Welcome Session.

Die einmalige Vielfalt des Nr. 1 Bourbon Whiskeys

Neben den einzigartigen Sounds von David Puentez sowie den Supportern DJ Souri und DJ Freazy rundeten kulinarische Snacks und Jim Beam Drink-Variationen den Abend ab. Mit seiner besonderen Geschmacksnote ist die Nr.1 unter den Bourbon Whiskeys die ideale Grundlage für vielfältige Drinks. Perfekt gemischt als erfrischender Longdrink, beispielsweise in der Kombination mit Ice Tea, Cola oder fruchtigen Komponenten, erlebten die Gäste der Welcome Session die Vielfalt des Kentucky Straight Bourbon Whiskeys. Und auch in der trinkfertigen Variante aus der Dose konnten sich die Gäste vom hochwertigen und ausgereiften Jim Beam Geschmack überzeugen. Die Premixes gab es als Jim Beam Bourbon Sprizz mit 3% Alkoholgehalt oder als klassische Whiskey-Mixes mit Cola, Ice Tea oder Lime Splash.

Unvergesslicher Abschluss der Jim Beam Welcome Sessions

Nach dem Auftakt in Hamburg im August mit Popsängerin Mathea und dem zweiten Event mit Rapper MoTrip in Berlin bildet der Gig von David Puentez den Abschluss der nationalen Jim Beam Welcome Sessions. Das globale Finale feiert Jim Beam am 08.10.2022 in der eigenen Heimatstätte in Clermont, Kentucky. Eine einmalige Welcome Session mit der britischen Rockband Muse auf dem Gelände der James B. Beam Distilling Company krönt die diesjährige Veranstaltungsreihe.

Alle Highlights zu den nationalen Events unter: www.alwayswelcome.de oder auf Instagram @jimbeam_de.