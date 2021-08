Ein besonderes Fass Royal Lochnagar Whisky kommt zu Versteigerung zugunsten des Scottish Ballet

- Werbung -

1994, Diageo war noch nicht geboren und Royal Lochnagar gehörte noch zu den United Distillers, beauftragte ihr Vorsitzender gleichzeitiger stellvertretende Vorsitzender des Scottish Ballet Lord MacFarlane of Bearsden den schottischen Künstler Norman Edgar mit einer besonderen Arbeit. Auf den Deckel eines Fasses malte er das Abbild der Solotänzerin des Scottish Ballet Nicci Theis in der Rolle der Prinzessin Aurora, der schlafenden Schönheit. Nun, mehr als 26 Jahre später, wird The Sleeping Beauty aufgeweckt, als Teil der prestigeträchtigen Casks of Distinction-Reihe abgefüllt und von Diageo sowie Whisky Auctioneer gemeinsam versteigert. Der Erlös der Auktion kommt dem Scottish Ballet zu Gute.

Das erste Auktionslos umfasst die Flasche Nummer eins und das einzigartige Gemälde von Norman Edgar auf dem Fassdeckel, das Prinzessin Aurora, die schlafende Schönheit, darstellt. Die ersten 10 Lose beinhalten auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Scottish Ballet. Alle Abfüllungs- und Auktionskosten werden von Diageo und Whisky Auctioneer zur Unterstützung des Scottish Ballet gespendet.

Weitere Informationen zum Fass, zur Auktion sowie die Möglichkeit sich zu dieser registrieren zulassen, finden Sie auf der Website des Scottish Ballet.