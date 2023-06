Exklusiv: Wasserstoff – die Zukunft der Destillerien? Videovortrag von Tim Dumenil, Storegga

Als Abschluss unserer Berichterstattung über Balblair und die Nachhaltigkeitsbestrebungen des Besitzers der Brennerei, International Beverage Holdings Ltd. (und bevor wir uns ab nächster Woche zwei weiteren Destillerien aus der Gruppe zuwenden), möchten wir Ihnen heute einen Einblick in die Zukunft der Brennereien in Schottland geben – am Beispiel von Balblair.

Dort hat man sich bei allem Traditionsbewusstsein dem Ziel der CO2-Neutralität verpflichtet, und zwar deutlich früher als von der SWA mit 2045 vorgegeben. Ein Weg dorthin wird sicherlich auch über Wasserstoff als Energielieferant führen, und deshalb ist man mit Storegga, einen der führenden Player auf diesem Gebiet, eine Kooperation eingegangen, um die Möglichkeiten dazu auszuloten.

Bei unserem Besuch bei Balblair hat Tim Dumenil, Hydrogen Asset Manager bei Storegga, den Status quo und die weitere Entwicklung der Wasserstoffproduktion und -versorgung in Schottland in einem knapp 20 Minuten dauernden Vortrag umrissen – zugegebenermaßen ein sehr spezielles Thema, das aber für die Whiskyindustrie, die recht energieintensiv arbeitet, eines der Kernthemen des nächsten Jahrzehnts werden wird. Dumenil war vor seinem Wechsel zu Storegga unter anderem auch für viele der Diageo-Brennereien in Schottland zuständig, er verbindet die beiden Gebiete also ideal.

Es ist selten, dass man einen solchen Einblick in dieses Thema bekommen und weitergeben kann – wir haben uns daher entschlossen, den Vortrag auf Video aufzuzeichnen und mit Ihnen hier zu teilen. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Präsentation auch als PDF-Download an, damit Sie diese parallel zum Video oder gesondert lesen können. Beides finden Sie untenstehend, das Video zusätzlich auf auf unserem Youtube-Kanal, auf dem wir Ihnen bereits mehr als 350 Videos bieten. Lassen Sie uns doch bitte ein Abo dort (mit eingeschalteter Benachrichtigung), damit Sie über neue Videos schon vor Erscheinen hier informiert werden.

Jetzt aber wünschen wir Ihnen interessante Minuten mit unserem Video!