Eydent Distillery in den Lowlands erhält Baugenehmigung

Wie The Spirits Business berichtet, erhält Eydent Distillers eine Baugenehigung für eine Brennerei in East Lothian – vorausgesetzt, die Bauarbeiten beginnen innerhalb der nächsten 3 Jahre. Die Baugenehmigung wurde für „Umbauten, Nutzungsänderung von landwirtschaftlichen Gebäuden und Grundstücken zu einer Whiskybrennerei, Whiskyfasslagerung und damit verbundenen Arbeiten“ in East Mains erteilt. Die Brennerei ist auf die Produktion von insgesamt 140.000 Flaschen Gin und Whisky pro Jahr ausgelegt, also eher klein gehalten. Gin soll schon früh im nächsten Jahr produziert werden.

Zwar ist die Baugenehmigung laut des Artikels nun ausgestellt, bevor man aber tatsächlich zu bauen beginnen kann, müssen die Betreibern noch Einzelheiten zum vorgeschlagenen Programm zur Förderung der biologischen Vielfalt am Standort einreichen sowie Untersuchungen zur baulichen Sicherheit des Areals abliefern, da dort zuvor ein Kohlebergbaugebiet war.

Eydent Distillers ist ein Unternehmen von Ollie Salvesen, einem ehemaligen Angestellten der Glenkinchie Distillery und Jack Mayo, einem Brennereibetriebsberater, der schon für die Glasgow Distillery und die Holyrood Distillery gearbeitet hat.

Das Unternehmen gibt an, 5 permanente Jobs in der Brennerei zu schaffen, mit dem Ziel, diese innerhalb von sechs Jahren auf 12 Arbeitsplätze auszubauen. Die Eydent Distillery wäre dann die zweite Brennerei neben Glenkinchie in der besagten Region.