Food Standards Scotland (FSS) warnt: Whisky New Make und Gin der Kimbland Distillery keinesfalls trinken!!

Wie The Orcadian gemeinsam mit anderen Medien heute am Nachmittag schreibt, hat Food Standards Scotland (FSS) eine dringende Warnung vor dem Genuss von New Make und Gin der auf Sanday (Orkney Islands) ansässigen Kimbland Distillery herausgegeben. Grund dafür: Die Brennerei

hat alkoholische Produkte „ohne die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen“ hergestellt und verkauft und „keinen Nachweis dafür erbracht, dass seine Produkte den Sicherheitsstandards entsprechen“.

Sollten Sie also von Ihren Reisen auf die Orkney Islands Gin oder New Make der Kimbland Distillery mitgebracht haben (sie hat bislang noch keinen fertigen Whisky abgefüllt), lassen Sie die Flaschen vorerst unberührt, bis nähere Details bekannt werden. Betroffen sind laut FSS folgende Produkte:

New Make Spirit of Whisky (alle Flaschnegrößen)

Sanday Tempest Gin 70cl

Sanday Sunset Gin 70cl

Sanday No.1 Gin 70cl

Befüllte Fässer

Die Kimbland Distillery brennt seit 2020 Whisky und stritt vor zwei Jahren mit der Deerness Distillery um den Titel „neueste Brennerei auf den Orkneys“ (wir berichteten).