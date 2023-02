Feiern Sie den St. Patrick’s Day: Mit Whiskyexperts gleich 12x den Kilbeggan Triple Cask Irish Whiskey gewinnen!

Am 17. März ist es wieder soweit: Die ganze Welt wird grün und ausgelassen: Der St. Patrick’s Day verwandelt die Straßen und Pubs der Welt in Partymeilen und irisches Hoheitsgebiet. Und was gibt es Besseres, als diesen irischen Feiertag auch ganz typisch irisch zu feiern?

Darum verlosen wir gemeinsam mit unserem Partner Kilbeggan Irish Whiskeys den Kilbeggan Triple Cask Irish Whiskey, den traditionellen irischen Whiskey aus der ältesten durchgehend lizensierten Brennerei Irlands. Und diesmal sind Ihre Gewinnchancen besonders hoch: Gleich 12 unserer Leserinnen und Leser aus Deutschland können diesmal gewinnen, denn wir verlosen ein ganzes Dutzend Flaschen für Sie.

Machen Sie jetzt gleich mit – denn dieses Gewinnspiel läuft nur eine Woche!

Bevor Sie aber die Möglichkeit haben, unsere (einfache) Gewinnfrage zu beantworten, hier mehr Informationen zur Destillerie Kilbeggan, dem Kilbeggan Triple Cask Irish Whiskey und seinem Geschmack:

Die Destillerie Kilbeggan

Kilbeggan® wurde 1757 gegründet und ist als älteste lizenzierte Brennerei Irlands ein echtes irisches Whiskey-Original. Kilbeggan verwendet noch immer traditionelle Methoden wie die doppelte Destillation, um sanfte und dennoch charaktervolle Original Irish Whiskeys herzustellen, die weltweit in zahlreichen Märkten vertrieben werden.

Die Kilbeggan Destillerie beherbergt auch ein Besucherzentrum, in dem die Gäste die reiche Geschichte des Kulturguts erleben und mehr über die Herstellung des Whiskeys erfahren können.

In Deutschland gibt es 3 Irish Whiskeys von Kilbeggan: den Kilbeggan Traditional Irish Whiskey, Kilbeggan Triple Cask und Kilbeggan Black (ein leicht getorfter Irish Whiskey).

Alle Kilbeggan® Whiskeys werden aus weichem Grain Whiskey hergestellt, der mit doppelt destilliertem Malt Whiskey verschnitten wird. Durch diese doppelte Destillation bleiben die reichhaltigen Aromen ideal erhalten, was zu dem charaktervollen Geschmacksprofil führt.

Der Kilbeggan Triple Cask Irish Whiskey

Der innovative Whiskey aus Irlands ältester Whiskeybrennerei wird in drei verschiedenen Fasstypen gereift: American Virgin Oak, Pedro Ximénez Sherry und Ex-Bourbon Casks. Diese Kombination sorgt für ein reichhaltiges und komplexes Geschmacksprofil. Würzigkeit und Tannine kommen von der amerikanischen Virgin Oak, die Frucht und Süße von roten Beeren und Geleefrüchten vom Pedro Ximénez Sherry und die Biskuit-Vanille-Note von den Ex-Bourbon-Fässern. Trotz seiner Komplexität bleibt der Kilbeggan® Triple Cask ein zugänglicher irischer Whiskey, der nicht nur Whiskey-Kenner, sondern auch Einsteiger begeistert.

Tasting Notes KILBEGGAN® TRIPLE CASK 43% vol., 70cl

Aroma

Kokosnusscreme und Vanille mit Noten von Geleefrüchten und roten Sommerbeeren

Geschmack

Biskuit-Süße, Haselnuss und leichte Würze mit angenehmen Eichen-Tanninen

Abgang

Frisch und fruchtig; glasierte Kirschen, die eine langanhaltende Würze entfalten

Und so gewinnen Sie eine der 12 Flaschen Kilbeggan Triple Cask Irish Whiskey:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Welchen irischen Feiertag begehen Irland-Fans auf der ganzen Welt in diesem Jahr am 17. März?

a – St. Patrick’s Day

b – St. Richard’s Day

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net– und zwar mit dem Betreff „Kilbeggan“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 5. Marz 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 6. März 2023 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kilbeggan Irish Whiskeys versendet.

Achtung: Pro Haushalt ist wie immer nur eine Teilnahmemail möglich!

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Kilbeggan“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 5. März 2023, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 6. März 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kilbeggan Irish Whiskeys sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Beam Suntory Deutschland versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team