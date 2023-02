Serge verkostet: Zwei aus Auchentoshan (Core Range vs. unabhängige Abfüllung)

Die beste Zeit von Auchentoshan, zumindest in jüngerer Vergangenheit und in den Augen von Serge Valentin, war von den späten 1990ern bis in die frühen 2000er, als die Destillerie mit hervorragenden Sherryabfüllungen punkten konnte. Heute ist es eher etwas ruhiger geworden um sie, man scheint sich mehr auf die Barszene als auf die Single Malt Genießer zu konzentrieren – durchaus ein legitimer Ansatz.

Den Status quo könnte die Verkostung von Serge heute abbilden: Der originale 12yo tritt gegen einen doppelt so alten Auchentoshan von den Thompson Bros. an – und während die Originalabfüllung eine gute Bewertung bekommt, glänzen die Augen von Serge Valentin bei der unabhängigen Abfüllung etwas mehr.

Hier die Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Auchentoshan 12 yo (40%, OB, +/-2022) 83 Auchentoshan 24 yo 1998/2022 (52.6%, Thompson Bros., 321 bottles) 88