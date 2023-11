Friendship & Malt Losses – ein Gespräch mit John Campbell und Barry MacAffer

John Campbell und Barry MacAffer verbindet vieles: John Campbell war Distillery Manager bei Laphroaig, als er Barry McAffer als jungstes Mitglied des Teams der Malting Floors von Laphroaig anwarb. Bei seinem Abgang zur Lochlea Distillery schlug John dann „The Maltboy“ Barry MacAffer als seinen Nachfolger vor, und dieser bekleidet seitdem diese Position bei der ikonischen Islay-Brennerei. Aber die Freundschaft der beiden reicht noch weiter zurück, bis in deren Jugend auf Islay.

Bei einem gemeinsamen Tasting in Frankfurt in Gregor Haslingers Whisky Spirit hatten wir die Gelegenheit, beide gemeinsam vor Kamera und Mikrophon zu bitten. Entstanden daraus ist weniger ein Interview als vielmehr ein Pas de deux über Freundschaft, Freude an der Arbeit und die Liebe zum Whisky, gewürzt mit Anekdoten und vielen interessanten Infos…