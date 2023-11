Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie eine von drei Flaschen Glen Spey 14 y.o. aus der Benchmark-Serie von Murray McDavid!

In unserem neuesten Gewinnspiel, das wir gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import veranstalten, geht es um drei Flaschen einer schon 1878 gegründeten Brennerei bei Rothes in der Speyside – zur Vollendung gebracht durch einen der bedeutendsten unabhängigen Abfüller Schottlands: Den Glen Spey 14 y.o. aus der Benchmark-Serie von Murray McDavid! Dieser wunderbare Single Malt erhielt ein vier Jahre langes Finishing in First-Fill-Oloroso-Sherryfässern aus Jerez – für einen traumhaft angenehmen Geschmack nach nussigen Pralinen und Gartenfrüchten.

Das Gewinnspiel endet diesen Sonntag – machen Sie jetzt rasch mit!

Was Sie tun müssen, um eine der drei Flaschen gewinnen zu können? Einfach nur die Antwort auf unsere Gewinnfrage einsenden und dann etwas Glück haben. Und die richtige Antwort auf die Gewinnfrage ist gar nicht so schwer, wenn Sie die nachfolgenden Infos über den Abfüller und unsere Preise aufmerksam lesen. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Glück und freuen uns auf Ihre Einsendung.

Hier also die Infos zu unseren Gewinnen:

Die Kunst der Fassreifung: Murray McDavid

Über 40.000 Fässer aus mehr als 90 verschiedenen schottischen Brennereien: Dieser herausragende Holzschatz ist das Markenzeichen von Murray McDavid. Der unabhängige Abfüller wurde 1994 von Branchengrößen wie Mark Reynier gegründet und machte sich mit Nachreifungen in den erlesenen Fässern schnell einen Namen. Seit 2013 hauchen Edward Odim und Dean Jode (Aceo Ltd) Murray McDavid erfolgreich neues Leben ein. Von der stillgelegten Coleburn Distillery in der Speyside aus erwirbt das Unternehmen Destillate verschiedenen Altersstufen – vom unter dreijährigen Brand bis zu bereits 30 Jahre alten Single Malt oder Single Grain Whiskys. Durch das Whisky-Creations-Team werden sie mit den passenden Fässern kombiniert und zur Perfektion gereift.

Die Lagerhäuser von Murray McDavid in der Lost Distillery Coleburn

Von Mystery Malt bis Rarität: Erlebnisse aus sieben Serien

Die Abfüllungen des Hauses erscheinen in sieben verschiedenen Serien. Deren Herz: Benchmark. Nur erstklassige Single Malts finden den Weg in die limitierten, türkis etikettierten Flaschen. Wer besonders alte, seltene und außergewöhnliche Whiskys sucht, wird bei Mission Gold fündig. Geschmackliche Dimensionen von Single Grain Whisky zeigt Murray McDavid mit Select Grain auf. Durch Blend-Kunst neu erschaffene Stile und Geschmacksrichtungen finden Genießer dagegen in der Serie The Vatting.

Die Vereinigung von Single Malt und Single Grain Whiskys zelebriert Murray McDavid mit Crafted Blends, während Mystery Malts für geheimnisvolle Geschmackserlebnisse sorgen. Die Reihe Cask Craft umfasst schließlich preislich zugänglichere Single Malts, die in verschiedensten Eichenfässern zum optimalen Gleichgewicht zwischen Holz und Liquid reifen. Wie und warum, das erklärt das jeweilige Rücketikett.

Limitierter Single Malt für Entdecker: Glen Spey 14 y.o.

Zu den Small-Batch-Abfüllungen der Reihe Benchmark gehört der Glen Spey 14 y.o. Die von der Burgruine Rothes überragte Glen Spey Distillery ist ein Geheimtipp aus dem Herzen der Speyside. Murray McDavid komplettierte den vollmundigen, nussigen Whisky durch eine vierjährige Veredlung in First-Fill-Oloroso-Sherryfässern aus Jerez. So entwickelte dieser noch wenig bekannte Single Malt üppige, komplexe Aromen von Früchtekuchen und Kakao in der Nase über nussige Pralinen, Eichenwürze und saftige Gartenfrüchte am Gaumen bis zu eingekochten Früchten und sahnigem Karamell, das langsam ausklingt.

Wir verlosen 3 x eine Flasche des Glen Spey 14 y.o. von Murray McDavid!

Glen Spey 14 y.o., Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky (46% vol., 0,7 Liter): unabhängig abgefüllter Whisky für Entdecker; veredelt in First-Fill-Oloroso-Sherryfässern zu einem vielschichtigen Erlebnis aus Frucht, cremiger Süße und Würze; auf 1.231 Flaschen limitiert; weder gefärbt noch kühlfiltriert

Und so gewinnen Sie eine der drei Flaschen Glen Spey 14 y.o. aus der Benchmark-Serie von Murray McDavid:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: In den Lagerhäusern welcher längst stillgelegten Destillerie lagert Murray McDavid seine Fässer?

a. Coleburn

b. Malt Mill

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Benchmark“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 3. Dezember 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den/die Gewinner:in des Preises und geben ihn/sie am 4. Dezember 2023 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Benchmark“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 3. Dezember 2023, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*innen werden am 4. Dezember 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team