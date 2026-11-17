Moshpit Spirits ist eine neue Marke, die mit vier Spirituosen den deutschen Markt betritt – für uns und unsere Leser ist dabei der Single Malt Riffbreaker interessant. Gegründet wurde Moshpit Spirits von Metalheads, die nach eigenen Worten Spirituosen „für den Pit und nicht für die Vitrine“ anbieten wollten.

Riffbreaker ist ein 6 Jahre im Bourbonfass gereifter Whisky, der danach ein Finish im Pedro-Ximénez-Sherryfass erhielt. Gebrannt wurde er in der Wild Schwarzwaldbrennerei in Gengenbach.

Hier alle Infos dazu – weitere finden Sie auf der Webseite von Moshpit Spirits:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Für den Pit. Nicht für die Vitrine: Moshpit Spirits bringt Riffbreaker, den Single Malt von Metalheads für Metalheads

Kirchberg, November 2026 – Mit Moshpit Spirits startet eine neue Spirituosenmarke, die aus der Szene kommt und für die Szene gemacht ist. Zum Start gibt es vier Sorten: einen Single Malt Whisky, einen Spiced Rum, einen Gin und einen Vodka. Gebrannt werden sie in der Wild Schwarzwaldbrennerei in Gengenbach, verschickt aus Kirchberg in Sachsen. Erhältlich sind sie ab sofort unter moshpitspirits.de.

Aus der ersten Reihe

Hinter Moshpit Spirits stehen keine Marketingabteilung und kein Getränkekonzern, sondern Metalheads. Die Gründer sind seit Jahren auf Wacken, Rock am Ring, Rock im Park und in unzähligen Clubs unterwegs. Ihr Gedanke: Die Szene verdient Flaschen, die man nach der Show gemeinsam aufmacht – und nicht als Deko ins Regal stellt. Daher der Claim auf jedem Etikett: „Für den Pit. Nicht für die Vitrine.“

Die Etiketten sind schwarz und düster, mit großen Sortennamen und eigenem Logo, gestaltet wie Merch einer Band. Jede Sorte trägt einen Namen aus dem Konzertalltag.

Sorte Art Vol. Kurzprofil 500 ml 200 ml RIFFBREAKER Single Malt Whisky 46 % vol 6 Jahre Bourbonfass, Finish im Pedro-Ximénez-Sherryfass; Rauch, Karamell, dunkle Schokolade 54,99 € 24,99 €

Den Riffbreaker gibt es auch als Box-Set: die „Doppel-LP“ (200 + 500 ml, 74,99 €), Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand, Stand 16.11.2026.

Handwerk aus dem Schwarzwald

Hergestellt werden alle vier Sorten von der Wild Schwarzwaldbrennerei & Weingut GmbH in Gengenbach. Statt Massenware setzt Moshpit Spirits auf Fassreifung, Einzeldestillate und ausgewählte Rohstoffe. Passende Drink-Rezepte – vom Encore Old Fashioned bis zum Blastbeat Mule – stehen in der „Pit-Bar“ auf der Website. „Wir stehen selbst seit Jahren vor der Bühne. Moshpit Spirits ist das, was wir nach der Show mit unserer Crew trinken wollen: ehrlich gemacht, mit Charakter und ohne Hochglanz“, sagt Gründe

Verantwortung

Abgabe nur an Personen ab 18 Jahren. Der Versand erfolgt mit DHL-Alterssichtprüfung. Moshpit Spirits steht für bewussten Genuss – nach der Show, nicht vor der Heimfahrt.

Über Moshpit Spirits

Moshpit Spirits ist eine Spirituosenmarke aus Kirchberg (Sachsen), gegründet 2026 von Metalheads für die Metal-Szene. Das Sortiment umfasst Whisky, Rum, Gin und Vodka in 500 und 200 ml.