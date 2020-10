Glasgow Distillery stellt ihren zweiten Peated Whisky vor

Bereits die zweite Ausgabe ihres rauchigen Single Malst stellt die Glasgow Distillery vor. Der neue Glasgow 1770 Peated Rich & Smoky reifte in Virgin Oak Fässern und erhielt danach ein Finsh in in Pedro Ximénez Sherry-Fässern. Dieser Single Malt soll in der Nase süßen Rauch und vollen Toffee mit Noten von Vanille, getrockneten dunklen Früchten und schwarzem Pfeffer bieten. Am Gaumen sollen Tabakblättern und dunkler Toffee dominieren, gefolgt von einem Finish mit gesalzenem Karamell, Lakritz und lang haltenden Gewürzen.

Glasgow 1770 Peated Rich & Smoky ist mit 46% Vol. in einer 0,5-Liter-Flasche abgefüllt und erscheint mit einer UVP von £ 49 (knapp 55 €). Bestellt werden kann online auf der Website der Brennerei, hier sind natürlich noch Versandkosten hinzu zu addieren.