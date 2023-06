Hardin’s Creek stellt „The Kentucky Series“ vor

Die James B. Beam Distilling Co. gibt in diesem Moant die Einführung ihrer dreiteiligen Hardin’s Creek „The Kentucky Series“ bekannt. Alle drei Bourbon in dieser Reihe entstammen der gleichen Mashbill, sie reiften alle 204 Monate lang, allerdings an unterschiedlichen Orten in Kentucky: in Clermont, Frankfort und Boston. Die drei Abfüllungen können so den Einfluss der Umgebung auf den Reifungsprozess des Whiskeys verdeutlichen und nachvollziehbar machen.

„The Kentucky Series“ wird in diesem Jahr in begrenzter Stückzahl veröffentlicht (Empfohlener Verkaufspreis: 169,99 $; etwa 155 €), beginnend mit Clermont am 1. Juni, Frankfort am 1. August und Boston am 1. September. Hardin’s Creek Clermont, Hardin’s Creek Frankfort und Hardin’s Creek Boston sind jeweils mit 55 % Vol. abgefüllt. Vermutlich wird „The Kentucky Series“ in unseren Gefilden nicht erworben werden können, weitere Informationen sollten auf www.hardinscreek.com auffindbar sein.