In the Welsh Wind Distillery kündigt ihren ersten Whisky an

Die In the Welsh Wind Distillery, nördlich von Cardigan an der walisischen Küste gelegen, erhielt Ende April 2021 die Baugenehmigung für eine Erweiterung ihrer Produktionsanlage, die Lagerhäuser und einen Getreidespeicher umfasste. Analog zu dieser Erweiterung kündigte die Brennerei auch für das Jahr 2024 das Erscheinen ihres ersten Whiskys an (wir berichteten). Und kann dieses Ereignis jetzt auch genau datieren: Am 26. April wird im Rahmen einer Feier In the Welsh Wind Distillery ihre erste Single-Malt-Whisky-Abfüllung der Öffentlichkeit vorstellen können.

In the Welsh Wind distillery exterior Credit: Nathan Lowe

Via wales247.co.uk

Diese erscheint in einer limitierten Auflage von nur 680 Flaschen, die vor Ort erhältlich sein werden. Die Brennerei ist am 26. April von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Destillerie bietet ihrem Besuch an diesem Tag kostenlose Führungen durch die Brennerei an, die über die Website gebucht werden können. Für diejenigen, die die Brennerei nicht besuchen können, sind möglicherweise einige Flaschen nach der nach der Veranstaltung online verfügbar.